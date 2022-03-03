屏縣府為推廣沿山公路觀光，特別推出「185沿山旺來雙層巴士」，遊客即日起至5月間只要逢假日都能搭乘敞篷雙層觀光巴士遊185縣道。（謝佳潾攝）

屏縣府為推廣沿山公路觀光，特別推出「185沿山旺來雙層巴士」，遊客即日起至5月間只要逢假日都能搭乘敞篷雙層觀光巴士遊185縣道。（謝佳潾攝）

屏縣府為推廣沿山公路觀光，特別推出「185沿山旺來雙層巴士」，遊客即日起至5月間只要逢假日都能搭乘敞篷雙層觀光巴士遊185縣道，沿途風光明媚，彩帽鳳梨田、可可園區、農夫小學市集等，且12歲以下孩童只要銅板價。

屏185縣道又稱沿山公路，北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長68.885公里，是全台第5長縣道，也是屏縣府極力推廣的觀光公路，縣府說，185沿線串聯24個原鄉部落、4個客家鄉，不僅有多元族群文化更是物產豐饒，鳳梨、咖啡、可可等，通通代表屏東特色。

為此，縣府特別推出「185沿山旺來雙層巴士」，以交通兼導覽的方式帶領各地遊客看見185之美。交旅處長黃國維指出，該巴士從水門轉運站發車，分為南、北2條路線，北線參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集（停留約65分鐘）、銀獅彩帽鳳梨田（停留約5分鍾），全線約2小時20分鐘，每日3班。

南線則到訪銘泉農場帽鳳梨田（停留30分鐘）、萬金教堂（行經拍照不停留）、屏東可可園區（停留30分鐘）、林後四林平地森林園區（停留30分鐘）、咖啡園區（停留30分鐘），全線約3小時45分鐘，每日2班，全部都有導覽員隨車解說，不讓遊客感到走馬看花。

「坐敞篷巴士看鳳梨田，別有一番風味。」農業處長鄭永裕說，屏東的鳳梨田主要集中在185縣道，且農友為避免過多陽光曬傷鳳梨，都會讓鳳梨戴帽，演變至今戴上彩色帽的鳳梨田，成了大武山麓下最美的風景之一。

他說，有5家合作社及農場也共襄盛舉配合推廣185觀光，沿線共有7個鳳梨田，面積加起來6.81公頃，約有逾25萬顆鳳梨戴彩帽，畫面看起來相當繽紛又有趣。