美國總統拜登發表的國情咨文中強調，一定要贏得跟中國的經濟競爭，尤其是在清潔能源方面。不過美國能源商業諮詢公司的研究報告指出，2021年中國再生能源製造業規模繼續擴大，而且比以往任何時候都更具競爭力。烏克蘭戰爭對能源市場造成巨大衝擊，中國對再生能源產業鏈的壟斷令人擔憂。

《美國之音》指出，拜登強調要提高美國在太陽能和風能領域的生產力，創造更多更好的工作機會。然而最新的研究顯示，儘管美國竭力推動新能源產業發展，減少對中國的依賴，但實際情況卻是全球對中國的依賴比以往任何時候都更加嚴重。

報導引述能源商業情報諮詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)最近的一份研究報告稱，中國再生能源製造業規模繼續擴大，太陽能元件產能迅速飆升，甚至超過了全球預估需求，目前以全球70%的產能穩居太陽能元件最大供應商。此外中國鋰離子電池製造能力佔全球近90%的產能，其風力渦輪機元件和動力電池未來兩年的產能將分別增長42%和150%。

美國能源部最近的2份報告也披露了一系列令美方倍感擔憂的資料：美國負極材料的市場佔有率為0.60%，而中國的佔有率高達84%；中國占全球鋰離子電池回收量的80%以上；中國去年生產了全球約82% 的天然石墨容量；用於製造鋰離子陰極的高純硫酸錳幾乎全部(95%)為中國所壟斷。報告還說，美國的石墨活性炭100%依賴國外資源，主要是中國。金屬釔是製造長壽命、特別是可快充電的釔鐵鋰電池不可缺少的重要元素，美國目前100%的釔依賴進口，94%的來自中國。

報導表示，美國能源部上星期發佈《太陽能光伏供應鏈審查報告》中也指出，截至2021年，中國擁有全球72%的多晶矽產能、98%的矽錠、97%的矽片、81%的電池片和77%的組件產能。

而在川普政府時曾以太能電池板為美中貿易戰的第一起衝突，美方於2018年1月對中國進口太陽能電池板徵收開徵高達30%的關稅。伍德麥肯茲電力新能源市場研究總監李義善(Alex Whitworth)說，「可以明確地說這些政策已經失敗」，「實際上中國產品和中國設備反而增加了。」

華盛頓智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)高級研究員湯瑪斯．杜斯特伯格(Thomas Duesterberg)說，在今後的幾十年裡世界將大量依靠可再生能源，美國必須現在就著手確保美國的能源安全。「如果我們、和美國在歐洲和東亞的盟友不努力提高我們的產能，我們就會遇到真正的麻煩。」