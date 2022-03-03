經濟部長王美花今年1月曾保證「台灣不缺電」並誇口賭雞排，不料，全台3日發生高雄興達電廠事故，引起全台民眾不滿。美花3日晚間召開記者會，被記者問及「要不要發雞排」、「雞排哪裡領」等問題時回應，因為不是缺電問題，所以跟發雞排沒關係，今天是操作的問題導致電力受損。至於個人的處分，行政院長蘇貞昌已指示先盡快解決供電問題。對此，有網友表示「連雞排也輸不起，那就快下台」。

王美花曾在資深媒體人黃光芹的節目《新聞不芹菜》中，被問及台灣缺電議題一事，還說可以「賭個雞排」，而今天全台又大停電，引起網友熱議。

王美花3日在記者會回答此問題時表示，當時被訪問的議題是有沒有缺電，但今天大停電是操作的問題，導致電力受損，不是缺電問題，所以跟發雞排沒有關係。至於她個人的自行處分，蘇貞昌院長已指示，趕快解決供電問題報告出來再處理。

對於王美花說法，在PTT迅速掀起熱烈討論，有網友表示「連雞排也輸不起」、「這嘴臉就是現在執政黨的寫照」、「睜眼說瞎話」、「連雞排都不發，那就快下台」、「輸不起還在媒體前開賭局，夠難看的」、「能力不到政客等級，臉皮倒是超過了」、「輸不起部長，全台的雞下台一鞠躬」。但也有網友認為，「要吃雞排自己去買」、「是停電..不是缺電！能..能算的嗎！」