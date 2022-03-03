消費電子零售巨頭百思買（Best Buy）周四表示，受到iPhone與PlayStation等熱銷產品短缺衝擊，去年第四季業績不如預期。該公司預估供應鏈問題將持續延燒，今年全年營收預估介於493億至508億美元，不如市場預期的510.5億美元。

大聯大首季業績 戰同期新高
科技人力需求增 緯創祭6萬獎金吸人才回歸
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