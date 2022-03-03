熱銷產品短缺 百思買去年第四季業績受害 22:202022/03/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消費電子零售巨頭百思買（Best Buy）周四表示，受到iPhone與PlayStation等熱銷產品短缺衝擊，去年第四季業績不如預期。該公司預估供應鏈問題將持續延燒，今年全年營收預估介於493億至508億美元，不如市場預期的510.5億美元。 大聯大首季業績 戰同期新高 科技人力需求增 緯創祭6萬獎金吸人才回歸 #百思 #熱銷 #業績 #短缺 #電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨加劇 台股資金往傳產避險 04:102022/03/03 財經焦點 「全支付」取得電子支付營業執照 第2季前開業 03:432022/03/02 財經 量販超市泡麵大賞 異國泡麵成長2成 韓國系最受寵愛 19:462022/03/03 生活 光電子給力 全新Q1獲利季增潛力足 19:022022/03/03 財經 美對俄科技制裁 看中國臉色 04:102022/03/02 全球財經 烏克蘭危機引發零件短缺 福斯BMW部分廠房停產 11:082022/03/02 財經 2月機車銷量復甦 逆勢成長3％ 04:102022/03/03 產業特刊 《百貨股》228買氣現 遠百業績紅不讓 08:012022/03/01 財經 操盤心法－區域衝突與升息 造就台股價值面投資 04:102022/03/01 證券．權證 《電腦設備》英業達擴大募才逾千名 10:512022/03/03 財經 《電子零件》川湖營運看俏 外資喊價509元 12:162022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。