俄烏持續交戰，台北市景美福興宮土地公4日慶祝聖誕，3日晚特地為烏克蘭舉辦祈福光雕點燈儀式，希望在土地公保佑遠在烏克蘭的人民，免於戰爭傷害。
主辦單位把烏克蘭國旗的藍黃主色燈光打在整座廟宇，廟宇屋簷秀上斗大文字「烏克蘭加油」，藉此向烏克蘭人民祈福，祈願世界和平，戰爭早日停息。
現場除了台灣本地信徒，也有在台烏克蘭與俄羅斯人共同攜手參與反戰祈福活動，今晚到場唯一俄羅斯人Yana在台從事表演工作，她和出席烏克蘭民眾緊緊牽手，一同手拿反戰標語，並將鮮花放置烏克蘭國旗前桌面，希望向國際發聲反對戰爭。
俄烏持續交戰，台北市景美福興宮土地公4日慶祝聖誕，3日晚特地為烏克蘭舉辦祈福光雕點燈儀式，希望在土地公保佑遠在烏克蘭的人民，免於戰爭傷害。
主辦單位把烏克蘭國旗的藍黃主色燈光打在整座廟宇，廟宇屋簷秀上斗大文字「烏克蘭加油」，藉此向烏克蘭人民祈福，祈願世界和平，戰爭早日停息。
現場除了台灣本地信徒，也有在台烏克蘭與俄羅斯人共同攜手參與反戰祈福活動，今晚到場唯一俄羅斯人Yana在台從事表演工作，她和出席烏克蘭民眾緊緊牽手，一同手拿反戰標語，並將鮮花放置烏克蘭國旗前桌面，希望向國際發聲反對戰爭。
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