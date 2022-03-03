巴拿馬與尼加拉瓜地震監測機構今天表示，兩國均監測到發生強震。

巴拿馬大學的地質科學研究所（Institute of Geoscience）表示，監測到巴拿馬與哥斯大黎加邊境發生規模6.3強震，震源深度10公里。

同一時間，尼加拉瓜的國家地震監測機構則監測到西南部發生規模5.2地震，震源深度23公里。

兩國官方都沒有傳出損失或傷亡報告。