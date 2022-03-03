巴拿馬、尼加拉瓜紛傳強震 無損失傷亡 22:522022/03/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴拿馬與尼加拉瓜地震監測機構今天表示，兩國均監測到發生強震。 巴拿馬大學的地質科學研究所（Institute of Geoscience）表示，監測到巴拿馬與哥斯大黎加邊境發生規模6.3強震，震源深度10公里。 同一時間，尼加拉瓜的國家地震監測機構則監測到西南部發生規模5.2地震，震源深度23公里。 兩國官方都沒有傳出損失或傷亡報告。 壽險公會釋疑 俄債風險尚未失控 社區設安全防護網救女童一命 安全機制免憾事發生 #監測 #巴拿馬 #強震 #發生 #尼加拉瓜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油承諾殼狀珊瑚藻監測頻率 三接外推環差過了 16:402022/03/02 生活 全台無預警大停電 在野黨要求政院調查後赴立院專案報告 15:582022/03/03 政治 高雄原民館持續封館中 里長盼未來爭取成社區活動空間 17:292022/03/02 生活 俄烏開戰中全台竟大停電 國安高層急查 疑台南龍崎超高壓變電所故障 09:522022/03/03 政治 原住民故事館 地方盼當長照空間 04:102022/03/03 地方新聞 俄烏之戰郭正亮預測「要出大事了！」專家：一定會發生 23:322022/03/02 政治 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 《金融》李鎮宇：部分俄銀遭剔除SWIFT 尚不至於發生核彈級毀滅 10:512022/03/01 財經 街頭奇景！ 2車側撞立成「聖筊」民眾：有拜有保庇 13:282022/03/01 社會 三接外推環評過關 2025年供氣 04:102022/03/03 政治要聞 中市創新研發低成本「水管家」 全天候監測業者放流水水質 15:212022/02/28 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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