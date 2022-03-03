今天全台大停電，高雄市長陳其邁立即於上午9時30分宣布0303電力中斷災害應變中心一級開設，台電高雄區處及鳳山區處於晚間9時33分回報全數恢復供電，並經民政局確認全市38區皆已全面復電，而高雄區處轄區有2條饋線，8923戶屬於事故停電，正積極搶修中。民生用水方面，惟極少數高地或管線末端如路竹、阿蓮、田寮部分地區，將於明（4）日中午前完成復水。

高市經發局指出，市府於晚間9時50分將應變中心降為二級開設，留必要人員待命因應臨時狀況，包括經發局、民政局、消防局、警察局、工務局、交通局等單位待命續於應變中心執行應變任務。另指示近期內邀集相關局處與台電公司進行檢討作業。

高雄市長陳其邁今早坐鎮災害應變中心。（柯宗緯翻攝）

市長陳其邁今在應變會議中指示消防局全力協助電梯受困民眾脫困，交通局、警察局加派警力疏導指揮重要路口交通，衛生局務必維持醫療院所量能，捷運局啟動公車接軌。消防局出動174車、439人協助脫困民眾人數合計155人。

另外，因應民生用水可能因高屏溪河堰停電無法抽取原水而停水，陳其邁今早即指示台電公司配合自來水公司優先恢復高屏攔河堰69KV供電，但因原水管充水及製成自來水需時間，預計晚上6時各廠進行產水製程，於夜間12時前絕大部分用戶均可供水，但極少數高地或管線末端如路竹、阿蓮、田寮部分地區，將於明日中午前完成復水。