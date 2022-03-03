龜梨和也以各種裝扮現身《正體 ： 真面目》。（摘自官方推特）

本土串流影音平台「friDay影音」3月推出「男神來報到！」日劇片單，本週六（5日）先由人氣急升的赤楚衛二與鹽系男子坂口健太郎接力演出《擅入寄居者》打頭陣，下週六（12日）還有龜梨和也化身越獄死囚的《正體 ： 真面目》，讓劇迷見到3位男神與以往不同的精湛演技。

由同名漫畫改編的《擅入寄居者》，故事描述一位青年因為發現被他人利用了身份，從而得知寄生於他人的非法移民「水蛭」的存在；青年在勇敢面對之外，也從當中了解那些人為何成為水蛭、為什麼無法融入社會，進而理解到真正的愛情為何，並取回內心微妙之處。曾合作過的赤楚衛二與坂口健太郎，這次分別在各自的章節擔當男主角重任，2人對於能這樣接力合作相當感概，也非常尊敬對方。

赤楚強調如果第1季讓觀眾覺得無聊的話，便無法順利交棒到第2季，坂口則笑說「也是有可能反過來呀？第一季大受好評的話，第二季卻...」，2人也因此成為好朋友，會約吃飯也會講電話；該劇以「房間」為主軸，2人不約而同的對於「做家事」都不太拿手，但坂口喜歡洗碗盤，因為看到從髒變乾淨很療癒，赤楚則很愛曬衣服，他說：「因為可以聞到柔軟劑香香的味道很幸福。」

上月剛過36歲生日的龜梨和也主演則新戲《正體 ： 真面目》，改編自作家染井為人原著，故事描述他因在某個殺害夫婦事件中被宣判死刑，並於移送過程中成功逃脫，在被通緝期間拯救了於藏身處遇到的陷入困境之人們；龜梨和也所飾演的「鏑木慶一」必須隱瞞死刑犯的身份，以各種裝扮現身，除了加入眼罩等自己的想法，甚至耗時5小時染金髮，他表示：「不能對人說謊，但這不是為了欺騙人而撒的謊，我以停頓間隔和眼神的演出方式來表現出這其中不愉快的感覺。」