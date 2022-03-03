在美國與西方接連對俄羅斯經濟制裁後，俄羅斯終於找到回應美國的貿易制裁，就是不出口火箭引擎。俄羅斯航太局(Roskosmos)表示， 即日起停止向美國供應火箭引擎，以應對西方的制裁。

塔斯社報導，俄羅斯航太總裁羅戈津(Dmitry Rogozin)表示：「今天我們決定停止向美國交付動力機械生產聯合體(NPO Energomash)製造的火箭引擎，以應對美國無理的貿易抵制。讓我提醒各位，自1990年代中期以來，美國相當依賴我們的火箭引擎，每年都要出售數十具。」

羅戈津表示，美國聯合發射聯盟(ULA)的擎天神5型火箭( Atlas-5)，第1節段就使用1具RD-180或是 RD-181火箭引擎，而這型火箭是美國軍方太空運輸中最仰賴的一款。

目前在國際太空站的2名俄羅斯太空人左起)安東·什卡普列羅夫(Anton Shkaplerov)和彼得·杜布羅夫(Pyotr Dubrov)處境變得特別尷尬。(圖/NASA)

「原本我們與ULA在 2022至2024年，還有供應12具RD-181火箭引擎的合約，後續有再提供性能更精進的RD-181M的相關談判。但現在我們認為，在如今的局勢，我們不能繼續向美國提供這些產品。」

羅戈津還表示，國際太空站的俄羅斯太空人，也將停止與德國組員進行聯合實驗工作。他說：「鑑於德國航太中心（DLR）的不當言論，我們將停止與該組織所有的工作互動，也包括國際太空站的實驗。」

目前在國際太空站的2名俄羅斯太空人安東·什卡普列羅夫(Anton Shkaplerov)和彼得·杜布羅夫(Pyotr Dubrov)，在幾天前剛剛完成2022年首次太空漫步，修理了國際太空站的太陽能板，結果現在可能要依國家的命令，不與其他太空人往來了，處境變得特別尷尬。

德國航太中心在3月3日譴責俄羅斯的侵略行為，先一步表示「與俄羅斯航太局的所有合作活動都將中止。」

美國已故的共和黨參議員約翰馬侃(John McCain)在最後幾年的國會質詢中，多次警告「美國火箭使用俄羅斯製的引擎是一件可恥的事」，他強烈要求聯合發射聯盟，或是其他美國太空行業，必須即刻研發美國本土的火箭引擎，才能避免太空事業遭到俄國鉗制。如今看來，馬侃是相當有遠見的。

不過，計畫替代RD-180引擎的是藍色起源公司(New Glenn )的BE-4引擎，但是該引擎研發工作不順利，原本預計在2019年完成，但最新的時間表又延到今年下半年才能完成第1具。

目前ULA手上的RD-180引擎的庫存剩24具。