突發性昏倒千萬不可大意，急診科醫師田知學分享，曾有一名20歲的男大生4度在運動過程中昏倒，最後一次送急診被診斷為急性心肌梗塞，不過更讓人意外的是，照心臟超音波時發現，他的右心房長了一顆惡性腫瘤，雖然緊急開刀處理，但做了幾次化療後就再也沒有見過他的身影。

振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學在節目《醫師好辣》中分享，她曾遇過一名20歲的男大生，平時喜歡和朋友打球，但3度在運動過程中昏倒送醫，透過心電圖、X光、抽血檢查都沒找出問題，只能先請他回家休息。

田知學提到，男大生第4次昏倒後被送往急診室，但這次卻被診斷是急性心肌梗塞，讓在場的所有人都嚇一大跳，「一個20歲的男生，沒有三高、家族病史，也不抽菸，還熱愛運動，結果居然心肌梗塞。」

經過搶救後，男大生的心電圖總算恢復正常，準備安排做心導管手術，不料醫師幫他照心臟超音波時發現，他的左心房有一顆腫瘤晃來晃去。田知學解釋，其實心臟也會長腫瘤，且大多都是良性的，但如果不趕緊開刀處理，可能引發心肌梗塞猝死或中風等狀況。

田知學表示，在心臟外科醫師幫男大生摘除腫瘤後，時隔1個月她又見到男大生氣喘吁吁的來急診，「看起來像癌末的人」，一問之下才知道，因為腫瘤經切片化驗後確定為惡性腫瘤，所以他必須回診化療，不過她也感嘆道，「我有看過他來做化療幾次，但已經很久沒有再看到他了」。