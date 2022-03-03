台灣AV女優孟若羽、苡若先後因與網紅鄧佳華合作而打開知名度，兩人日前聯合女優金寶娜、男優仔仔發出聲明，明（4日）起正式解除跟經紀人唐子元的合作關係，並控訴遭到不合理的對待。對此，唐子元透過律師發聲明，駁斥所有的指控。

孟若羽今（3日）在IG公開與金寶娜、仔仔的聯合聲明，表示4日起唐子元就不再是他們的經紀人，因為對方多次無視演員的需求，還違反合作誠實告知的義務規定，又沒辦法規劃完整的事業方向，決定解除合作關係，呼籲唐子元不要再聲稱是他們的經紀人。

苡若也在推特（Twitter）PO解除合作的聲明書，控訴唐子元未經雙方同意，多次將契約行使權給予其配偶，導致拍攝工作無法順利進行，連片酬金流都不清不楚，加上安排的工作質量很不穩定，不願再繼續跟唐子元配合。

苡若聲明全文。（圖／推特@苡若）

根據《ETtoday新聞雲》報導，孟若羽、苡若、金寶娜和仔仔痛訴唐子元曾在片場偷拍還PO網、說好拍寫真卻臨時改成要與其他演員「真槍實彈」、不事先告知片酬等。

面對種種的指控，唐子元在推特PO聲明書全盤否認，未來會視情況說明白並出示相關證明自清，也不排除委由律師採取法律行動，以正視聽。