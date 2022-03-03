成衣大廠儒鴻（1476）3日公告去年財報，稅後純益51.49億元，年增 21％，每股純益18.77元，每股擬配息12元，均寫下歷年新高，配發率約67％，若以今日收盤價582元計算，現金殖利率約2％。

儒鴻去年第四季營收98.52億元，季增22.2％、年增5.6％；毛利率 24.6％，季減0.1％、年減5.7個百分點；營益率16.1％，季增1.2個百分點、年減6.1個百分點；稅後純益13億元，季增35％、年減18.3％，每股純益4.75元。

儒鴻去年營收359.17億元創新高，年增27.5％；惟受到原料成本上漲以及越南疫情影響，導致毛利率、營益率下滑，毛利率26.4％，年減2.3 個百分點；營益率17.8％，年減1.7個百分點。

今年第一季來看，儒鴻認為，隨著越南廠區的稼動率持續向上，成衣營收會看到明顯成長、布料也將維持年增走勢，且在品牌客戶積極回補庫存下，目前訂單到上半年都沒問題。

儒鴻指出，2021年營收、獲利都創歷史新高，2022年在品牌服飾廠補庫存、客戶憂塞港提前拉貨、產品調價效應及印尼廠新產能加入等四大利多加持下，營運還會比上一年好。去年遞延的訂單今年仍陸續出貨，加上反映原物料價格上漲而對客戶訂單報價調漲，營收、獲利雙成長持審慎樂觀。