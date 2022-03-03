立陶宛的「挺台」色彩強烈，且積極支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。立陶宛外長藍斯柏吉斯今天說，立陶宛支持台灣與烏克蘭秉持的是同樣道理：捍衛獨立自主原則及寶貴的自由。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）2日訪問立陶宛，今天與波羅的海三國外交部長在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）會談，討論區域安全、防衛合作等議題，會後召開聯合記者會。藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）是在回覆媒體提問時作上述表示。

立陶宛近期積極發展與台灣的關係，引發北京強烈不滿並透過外交、經貿等手段施壓。德媒記者提問時提到，德國近日有許多人反省過往是否對俄羅斯、中國等威權體制太天真，藍斯柏吉斯是否認為烏克蘭情勢也能給各國對中關係有用教訓。

藍斯柏吉斯指出，10年前，立陶宛可能是少數幾個可預見今天情勢的國家。雖然這不意味立陶宛的道德責任因此較輕，但在立陶宛，確實有許多人能清楚判別俄羅斯接下來可能採取何種行動，因此立陶宛對台灣的立場也不應令人詫異。

特拉斯昨天與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）及藍斯柏吉斯會晤，議題包括俄烏戰爭、擴大對烏克蘭的軍事等各方面援助、加強制裁俄羅斯，並強化北大西洋公約組織（NATO）的東翼防衛部署。

波海三國與英國同意，白俄羅斯是俄羅斯侵烏共犯，應同樣受到嚴厲制裁；NATO必須改變政治態度，軍事上則應嚇阻與積極防衛並行。面對挑釁方，NATO必須在政治與軍事層面都能有效回應。

英國在安全事務長期與波海三國緊密合作，包括領導由北歐及波羅的海國家參與的遠征軍聯合部隊（JEF）以及NATO在愛沙尼亞的「強化前進部署」，近期並將駐愛英軍擴編1倍。

NATO總部明天舉行外長緊急會議，瑞典和芬蘭也將與會。由於俄羅斯威脅遽增，瑞典、芬蘭民眾支持加入NATO的意願顯著上升。

入侵烏克蘭前，俄羅斯即持續增加在波羅的海的活動，瑞典因此強化哥特蘭島（Gotland）防衛。在2月24日入侵烏克蘭後，俄軍4架戰機昨天侵犯瑞典領空。

特拉斯表示，明天的NATO會議將討論如何在新的安全情勢下強化集體防禦。英國是第一個提供烏克蘭防衛性武器的歐洲國家，並已承諾提供烏克蘭2億2000萬英鎊金援，且與歐盟、美國密切合作在金融、貿易等國際體系孤立俄羅斯，但各國必須做更多，包括降低對俄羅斯能源的依賴。她預告將在近日的七大工業國集團（G7）和歐盟會議提出相關問題。

愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）指出，烏克蘭是歐洲國家，位於保衛歐洲價值的前線。愛沙尼亞支持烏克蘭成為歐盟候選成員國。她強調，提高戰爭的成本是結束戰爭的必要條件。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）提醒，各國需持續努力處理現有對俄經濟制裁的漏洞。此外，有鑑於現代戰爭的跨領域性質，NATO應提升對網路安全及資訊戰防禦的重視。