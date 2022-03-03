玩笑會變現實，話真的不能亂說，有名正妹在網上發文表示，男友喜歡「嘿咻」這檔事，但她不熱衷，有次竟開玩笑稱男友可以去找砲友，兩人則繼續交往，豈料，這句話竟成真，她發現男友手機跳出約砲訊息，去「有付錢的約砲」讓她感到噁心；然而網友竟指正她有付錢就不是約砲是「喝茶」，還有網友表示「喝茶」被包裝過後稱「情慾按摩」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示男友很喜歡「嘿咻」，但她卻不喜歡，兩人還為這事吵架很多次，然而，她某次向男友開玩笑，稱對方可以去找砲友，兩人則可以繼續交往，當下卻被男友大罵「腦袋燒壞了嗎，知道自己在說什麼嗎」。

直到原PO生日，在前往餐廳的路上，她看見男友手機跳出約砲訊息，當下她感到震驚又噁心，男友還表現出迫切前往的樣子，導致她生日餐吃得很不是滋味，然而她回到男友家時，竟被男友提出想「嘿咻」的要求，她一時想不出理由拒絕，果斷和男友攤牌，卻被反嗆她曾說過可以去找砲友，所以男友才會去約砲；最後，她也表示男友和約砲對象之間是有金錢上的性交易。

貼文一出，網友紛紛留言表示「性事不合，別勉強」、「還好還只是男友，快逃」、「這樣妳還不分」、「給妳的生日禮物」、「我覺得兩個都有錯，但男友錯比較大」、「分手吧！還要說什麼」、「玩笑變現實，果然話不能亂說」、「在隨口說說呀」。

不過竟然有網友留言指正原PO表示「有付錢就不是約砲」、「這不是約炮是喝茶阿」還有網友表示「是喝茶，不過現在有個包裝過的名字叫情慾按摩」、「情慾按摩啦誰跟你約炮，文明一點好嗎」。

正妹開玩笑男友可去約砲，結果竟成真，讓她相當懊悔；網友竟指正她現在要稱「情慾按摩」才文明。（翻攝自Dcard）

正妹開玩笑男友可去約砲，結果竟成真，讓她相當懊悔；網友竟指正她現在要稱「情慾按摩」才文明。（翻攝自Dcard）