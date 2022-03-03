台東市豐榮路1處民宅3日晚間10點多發生住宅火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市豐榮路1處民宅3日晚間10點多發生住宅火警，從住戶外觀可見大火不斷從窗戶竄出，冷氣室外機也被大火吞噬，所幸無人員傷亡，警消獲報後趕赴現場，目前已將火勢撲滅。台東縣消防局表示起火原因及詳細情形仍有待釐清。

據了解，起火點在該民宅2樓後方房間，樓下民眾見狀趕緊將瓦斯桶移開，以免發生危險。而附近鄰居表示，「該住戶日前3樓才發生過火警，這次怎麼換2樓。」所幸整起火警無人員傷，而消防人員及多輛消防車趕到現場後，前後花費不到30分鐘就將火勢撲滅。