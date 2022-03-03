台東民宅夜晚惡火 火團從窗邊冒出吞噬冷氣機 驚悚照曝光 23:262022/03/03 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市豐榮路1處民宅3日晚間10點多發生住宅火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市豐榮路1處民宅3日晚間10點多發生住宅火警。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） 台東市豐榮路1處民宅3日晚間10點多發生住宅火警，從住戶外觀可見大火不斷從窗戶竄出，冷氣室外機也被大火吞噬，所幸無人員傷亡，警消獲報後趕赴現場，目前已將火勢撲滅。台東縣消防局表示起火原因及詳細情形仍有待釐清。 據了解，起火點在該民宅2樓後方房間，樓下民眾見狀趕緊將瓦斯桶移開，以免發生危險。而附近鄰居表示，「該住戶日前3樓才發生過火警，這次怎麼換2樓。」所幸整起火警無人員傷，而消防人員及多輛消防車趕到現場後，前後花費不到30分鐘就將火勢撲滅。 俄侵烏克蘭 岸田：武力改變現狀不容在東亞發生 紡織仿金 台東高商以假亂真創藝十足 #台東 #火警 #起火 #發生 #住戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市蘆洲「海砂一條街」 第二案邁向重建之路 11:012022/03/03 財經 苗栗列管建物 還1棟未改善 04:102022/03/03 地方新聞 雲林古坑平房大火 年邁堂兄弟遇劫1死1傷 09:312022/03/02 社會 海納百川》管委會也該有退場機制（王麗莎） 09:252022/03/03 海納百川 台東推懷舊課程治療助凍齡 延緩長者失能 16:092022/03/03 寶島 俄烏之戰郭正亮預測「要出大事了！」專家：一定會發生 23:322022/03/02 政治 全台無預警大停電 在野黨要求政院調查後赴立院專案報告 15:582022/03/03 政治 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 直擊北市富邦大樓火警 濃煙猛竄民眾困頂樓求援 10:382022/03/03 社會 俄烏開戰中全台竟大停電 國安高層急查 疑台南龍崎超高壓變電所故障 09:522022/03/03 政治 數A難爆全國僅789人滿分 國教盟：再發生大考中心主任就下台 12:462022/03/03 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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