《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國國防部發言人2日宣布，為證明該國為「負責任的核武大國」，美軍已決定推遲原定於本週進行的LGM-30G義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈試射演習，降低美國及俄羅斯雙方對情勢出現誤判的風險。

根據報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）2日於記者會中表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）認為，由於目前情勢緊張，應降低美俄出現誤判的風險，故下令推遲原定於本週進行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，強調美國無意進行任何可能導致誤會的行動。

柯比表示，美國與俄羅斯不一樣，並未輕易做出以核武進行挑釁的危險行為，證明美國是「負責任的核武大國」，也強調延後試射的原因與武器戰備狀態無關，美國仍有信心守護所有盟國。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭初期遭遇挫折、且被西方國家嚴厲制裁與聲討之下，2月27日宣布戰略部隊提高警戒狀態，加上其曾暗示，若西方介入烏克蘭衝突，有意動用核武反制，引發各界批評俄羅斯故意讓情勢升級；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2日也痛批普丁的挑釁言論「極度不負責任」。

普丁宣稱有意動用核武，遭受各國猛烈批評。（圖／路透社）

柯比還在記者會中表示，從佔領區域來看，俄軍針對烏克蘭首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的北面攻勢，在過去24至36小時內「並未取得任何顯著進展」，認為俄軍正重新組織攻勢，並評估如何發起下一波進攻。