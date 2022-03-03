俄羅斯全面入侵烏克蘭，已進入第8天。俄羅斯聲稱俄軍自與烏克蘭交戰以來，已有498人陣亡、1597人受傷。易經命理師高煜霖驚人預言，烏克蘭總統澤倫斯基要小心人身安全，避免遭炸彈波及而危及性命；另外，俄羅斯總統普丁很有可能會投遞「末日」等級的炸彈到烏克蘭或基輔。

高煜霖3日在YouTube《高煜霖易經預言官網》節目中表示，俄烏戰爭發生至今，一則以喜一則以憂。喜的是依卦象研判，俄烏戰爭可能快結束了，但恐怕是用慘痛的代價才換來的。憂的是恐怕會有難以想像的天災或人禍發生，因目前戰況仍是膠著未明，但越是如此，對人類而言恐怕越要擔心，因為會有人開始耐不住性子，可能會有極端的行為發生。

高煜霖預測，從卦象研判，烏克蘭總統澤倫斯基要小心人身安全。俄羅斯總統普丁則很有可能會投遞「末日」等級的炸彈到烏克蘭或基輔。當然也包括核彈、甚或是化學武器。

高煜霖認為，澤倫斯基最好不要出現在西方、北方，還有中央的區域，避免遭受炸彈波及而身亡；如果是這樣，烏克蘭的前途恐怕不妙。還有另一種可能，普丁可能會因為其他因素而被迫結束政治生命，自然戰事就會嘎然而止。(民俗迷信僅供參考)