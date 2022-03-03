人妻見市場削鳳梨猛男做1行為 羞喊「真好吃」丈夫火了（取自臉書「爆廢公社」）

削鳳梨帥哥讓人妻淪陷！1名女網友日前在市場發現1名身材精實、赤膊上身的刺青帥哥正俐落地削鳳梨，為此羞喊「金罵嚇鳳梨的，身材攏架尼呀賀（現在削鳳梨的，身材都這麼好）」，並買了鳳梨回家吃，一邊吃還一邊說「果然猛男切的比較好吃」，她的丈夫當下緩緩飄出1句「什麼意思」，讓她超心虛。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片，她日前在傳統市場的水果攤發現1名店員打著赤膊，對方秀出胸前2片半胛刺青與精壯身材，正賣力地削鳳梨，動作相當俐落確實，讓她羞喊「金罵嚇鳳梨的，身材攏架尼呀賀（現在削鳳梨的，身材都這麼好）」，當下就決定向對方買鳳梨。

人妻在市場發現1名身材精實的刺青帥哥正俐落地削鳳梨，買了鳳梨回家後說「果然猛男切的比較好吃」，她的丈夫當下緩緩飄出1句「什麼意思」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片後半部分，該人妻正開心地吃著切好的鳳梨，並對鏡頭喊說「果然猛男切的比較好吃」，並大口咬下鳳梨，這時身旁則傳來一陣聲音，她的丈夫說「什麼意思」，她最後則面露心虛神情，影片曝光引起討論，吸引近3千名網友按讚。

網友紛紛留言「真的是地方媽媽的小確幸」、「跪求店家地址」、「老公晚上就知道好不好吃了」、「妳老公在後面拿刀看著妳」、「這種切的就好吃，肥肉多的切的就說都是汗水，噁心」、「原來這是現在的審美標準」、「果然女人還是難逃8+9手掌心」、「突然想吃鳳梨了」、「光是沒有肚子就打趴一堆人了」、「熟練的手起刀落，看的出哥是真的有混過的」、「鼠叔好可愛」。