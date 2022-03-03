一名來自烏克蘭的俄籍能源大亨沃特福德（Mikhail Watford）周一驚傳在家中身亡，昨天(2)他的妻子才在社交平台po出兩人的親密合照，背景正是那棟位於英國東南部薩里郡(Surrey)價值台幣約7.5億元的豪宅大廳。正值俄烏戰火之際，一名匿名人士透露:「他的死與俄烏戰爭兩者時機點絕非巧合。」

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《衛報》（The Guardian）及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，現年66歲的沃特福德是3個孩子的爸，1955年生於烏克蘭，因從事能源產業而致富，爾後便移居英國成立一家房地產公司。警方指出，當時沃特福德被園丁發現倒臥在莊園車庫裡，臉色一片蒼白，送至醫院時已經沒了心跳。報導指出，沃特福德的死疑似是上吊身亡，詳細情形還有待警方調查釐清。

Another oligarch mysteriously found dead in garage of his luxury home in Virginia Water, Surrey not that far from where we used to live. Mikhail Watford was a Ukrainian oligarch and he bought his house for around £20million.. pic.twitter.com/O6wlSeTHMI — Ukraine Live🔴 (@AfricaUnitNow) March 3, 2022

一名匿名人士透露:「他的死亡時機與俄烏戰爭絕對不是巧合。」而沃特福德的一位親友也表示:「自從俄烏戰爭爆發以來，他(沃特福德)的精神狀態受到影響時常感到不安。」

消息曝光後便引起各地軒然大波，因為堪稱俄羅斯富豪藏匿財富的首選地點即是英國，不過根據英國首相強生（Boris Johnson）公布的制裁名單中，並沒有出現沃特福德的名字。英國政府1日才宣布對俄羅斯進一步祭出制裁措施，除了禁止俄羅斯船隻進入英國港口，還有限制中央銀行金融作業系統，徹底削弱俄國經濟體，讓普丁一步步走向崩潰邊緣。

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