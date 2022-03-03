大陸知名女星楊冪2018年和劉愷威簽字離婚，女兒「小糯米」的扶養權歸給男方，而她力拚演藝事業，僅與魏大勛因合作綜藝節目傳緋聞，但從未公開認愛。今（3日）晚間，楊冪被狗仔拍到跟一名高帥男共同走進小區大樓，疑似戀愛ing，立刻引爆極高的討論度。

大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」3日晚間直擊楊冪出現在上海，她穿著一身黑，走出機場時禮貌性地向粉絲打招呼，接著坐上一台車前往美體店做SPA，結束後與工作人員回到下榻的酒店，結果晚上約9點，楊冪再度出門，搭車到當地的某個小區，有個戴著白色鴨舌帽的神秘男子在路邊等她。

神秘男等到楊冪後，還回頭跟女方的工作人員揮手致意，顯然彼此都認識，接著和楊冪並行，一起消失在小區的大樓中，但雙方刻意保持一定的距離。由於時間點敏感加上互動熟絡，疑似密戀的傳聞甚囂塵上，而這名神秘男子也被拍到正臉，可以看到他身材高大、長相俊美，有網友認為有點像馮紹峰，都是濃眉大眼型的帥哥，不過馬上有眼尖的網友認出神秘男是知名作家兼導演郭敬明的助理，楊冪因和郭敬明合作《小時代》而結識，兩人曾互相探班、跨年，是很不錯的朋友，所以認識其助理也是很正常的事。

楊冪和神秘男私會，男方的外型和身份都曝光了。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

楊冪和神秘男一起走進小區的大樓裡。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

楊冪恢復單身後，感情生活就備受外界關心，曾在訪問中被問及是否還期待愛情？她鬆口吐實：「期待，天天都期待」，但自嘲沒有在這塊付出太多的努力，因為覺得太過刻意追求，愛情就會變了味，因此想順其自然，況且「愛情沒有想像中那麼重要，只是你人生諸多體驗中的一種而已」。