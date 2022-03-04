俄羅斯近日展開軍事入侵行動，以導彈、戰機轟炸烏克蘭，造成超過3百平民死亡。美國總統拜登表態不會派兵，前總統川普（Donald Trump）近日甚至公開警告，台灣恐成為下一個被攻擊對象，一時之間使「今日烏克蘭，明日台灣」傳言甚囂塵上。而蔡英文總統過去大肆宣揚「現在是台美關係最好的時刻」，多次呼應美方立場，隨著俄烏戰爭爆發，在各社群平台創造超過100萬則留言，也使「疑美論」再度成為討論焦點。

《TPOC台灣議題研究中心》3日PO出近期統計報告，透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析普丁宣布指示軍隊在烏克蘭東部頓巴斯地區展開特別軍事行動至今，網路討論無俄戰爭的輿論風向，並依照留言主題進行話題類聚。結果發現，烏俄戰爭引發台灣網友爆大量討論，在各社群平台、新聞網站創造超過100萬則留言。

其中討論多聚焦在「台灣」，共約有25萬筆留言。值得注意的是「烏克蘭加油」、「今日烏克蘭，明日台灣」等內容高居討論聲量前三類，佔整體超過4成，但也有25.9％言論聚焦於「譴責美國不幫阿富汗和烏克蘭」、「認為美國不出兵烏克蘭也不會幫台灣」、「認為真正的惡魔是美國」，顯示「疑美論」仍然佔不小的聲量。

進一步分析這些「疑美論」的內容，結果發現，這些言論最主要流傳的渠道是透過Line Today國際新聞分類，佔總體16.4％，其次則是PTT八卦板（Gossiping）佔約13.4％、Line Today國內新聞分類佔10.4％。此外，總統蔡英文的官方Facebook粉絲專頁也出現在流傳頻道中，佔7.5％，主要留言來自於部分網友質疑蔡英文「親美」的外交路線，留言批評灌爆她的臉書。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

蔡英文2016年上任以來，持續拓展我國外交，在對美、日、歐洲等民主同盟國家關係中都有大幅進展，並不斷宣傳現在是台美關係最好的時刻，多次呼應美方立場強調台美關係「堅若磐石」。然而，每當有國際重大危機出現，例如去年美國宣布美軍撤離阿富汗，就引發不少「疑美論」、「美國不可信」的質疑聲浪。就這次網路輿情統計數字觀察，儘管「美國不可信」的論調非最大宗，但所佔逾4分之1的比例也相當高，時值烏克蘭情勢嚴峻、國際社會密切關注台海局勢的此時此刻，不該忽視社會上這一股不小的聲浪，應該就國家安全策略議題作更充分的溝通。