由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo》專題，記得準時收看!

從2020年開始大流行的新冠肺炎疫情，讓全球陷入嚴重恐慌，但台灣政府有效率的組成了口罩國家隊，也意外的與許多國家建立緊密的連接，像是台灣跟立陶宛就因為口罩外交，開啟了善的循環，兩國互贈口罩跟疫苗，也讓許多台灣人，開始關注隸屬波羅海三小國之一的立陶宛，但很多人不知道，促成兩國互助合作，除了民間跟政府的努力之外，還有一位立陶宛媳婦歐淑娜，更是扮演重要推手，她目前擔任立陶宛在台協會會長，幫助兩國之間的貿易往來，也透過遠距教學，讓在台灣的立陶宛二代，不忘母國語言，就是這樣的熱心奉獻，也讓她在台灣的生活更加多姿多采。

香港新住民陳啟平。

因為來台彎經商，而"鈕"轉人生，他是在台北市知名的朝陽鈕扣街，有一位來自香港的陳啟平長期在兩岸三地經營鈕扣生意，11年前決定來台定居，也跟商圈結合意外重拾起他最愛的相機，學起錄影剪接，這些年來透過鏡頭，陳啟平更加了解台灣的風土民情，而攝影鏡頭就像他的鈕扣一樣，把自己跟台灣緊緊地扣在一起。

韓國新住民有璟。

說到台灣的美食跟美景，讓不少外國遊客第一次來就愛上，來自韓國的女孩有璟，也是第一次來台旅遊，就決定要來台灣留學，而且念書期間，她開始經營自己的網路頻道，透過影片促進台韓兩國的文化交流，也暢談文化差異，畢業後她繼續留在台灣，希望有更多觀眾能夠透過鏡頭，感受她第一次來台彎的那份感動。

越南新住民黎芸榛。

位於苗栗火炎山的一座農場，主人是一對假日農夫，先生平常在工研院上班，妻子黎芸榛則是來自越南的新住民，原本先生只想種些好吃的蔬果，招待朋友就好，沒有想到勤快的黎芸榛卻把農場經營的有聲有色，甚至到了假日，好朋友們還會全都來到這裡，體驗不一樣的農場生活。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人Taiwan Bravo》節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告