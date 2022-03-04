來自台灣的我們初到美國最弱的一環其實不是語言，而是與不同族裔相處的經驗。台灣雖然是由各種不同族群組成，但整體社會基本上仍屬同一種文化，我們完全沒有這方面訓練，直到飛機降落美國那天，突然得開始面對一個從來沒有準備過，學校也從來沒教過的新課題。

原來我們都被騙了

以前在學校聽到美國是民族大熔爐這句話時非常困惑，明明都是藍眼睛大鼻子，有什麼好熔的？電影和電視上看到的美國，不全是白人嗎？當然，有時候故事背景根本是英國，可是那時的我沒有這種分辨能力。

過去在台灣的我一直以為，只要是白人就是美國人，只要是白人就很有錢，房子又大又漂亮，只要是白人一定說得一口字正腔圓的英文。在台北街上一看到白人（甚至不是很白的白人），就自動把從電視上學到關於美國所知的一切和他們畫上等號。到了美國才發現自己受騙了，因為我來自台灣，我們全被好萊塢騙了，好萊塢向來是關著門說著瞎子摸象的故事。

當別人都羨慕你的時候，被羨慕者很自然就會跟著自大起來。美洲原住民明明比歐洲人早來一萬年，卻硬被美國人栽贓說是印度人，而且錯了幾百年都不改。英文「印第安人」和「印度人」完全是同一個字，還好中文翻譯可以主持一點公道。後來美國人在口語上稍微做了些修正，把原住民稱為「美國的印度人」（American Indians）─還是不願意放棄「印度」這個錯字。

但這想法又屬天真，因為印度人成為美國公民之後，也叫做「美國的印度人」。主流媒體直到近幾年才慢慢改口，把印第安人稱作「美洲原住民」，否則 Google 和微軟的CEO在族裔稱謂上就和原住民沒有區別了。在這種模糊之中，兩位科技業最有權威的印度人並沒有吃虧，虧的是美國人的自大。

幾百年的自大，直到矽谷湧入大量不同的族裔主宰了科技與經濟，美國人才被迫放棄很多想法，甚至母語。矽谷迫使美國人認識了世界，也更認識自己。

今天出了舊金山機場上了 Uber ，你可能碰到一個英文比你還爛的白人，可能碰到一個必須仰賴手機即席翻譯才能溝通的黑人，可能碰到一個祖先一百五十年前就登陸舊金山的中國人，也可能碰到一口英文行雲流水你卻一個字也聽不懂的印度人。以前我一直以為語言只要流利就一定標準，直到遇上印度人才知道自己錯了。即使到了今天，我還是不了解為什麼有人能夠這麼流利但發音這麼不標準。莫非大腦裡面聽和說是兩個各自為政的部門？

但這就是矽谷，這些人也都是美國人。在舊金山上了這樣一輛 Uber，你就得接受這樣的母語，得接受這同樣也是美國。原來這就叫做「民族的大熔爐」，而熔得最徹底的，應該就在矽谷。

不過，首先得說明，這裡所談的矽谷，指的是廣義的矽谷，也就是在人文上、經濟上，以及科技上息息相關的整個舊金山灣區。經過五十年演變，矽谷已經成了舊金山灣區的代名詞。

其實矽谷的定義一直在改變，如果依照原始狹隘的定義，舊金山並不屬於矽谷，那問題就大了，因為推特、Uber、Airbnb 都得排除在矽谷之外。用狹隘的定義說矽谷的故事，說的人累，聽的人更累，這裡請容我暫時拋棄定義上的繁文縟節。

(本文摘自《異類矽谷：老派矽谷工程師不正經的深度田野踏查》/時報文化出版)

【內容簡介】破天荒高薪等於無上限高壓，沒有人生勝利組卻有極限通勤族，野火、斷電、缺水、牛仔與巡糞員，矽谷和你想的不一樣！

◎三十年矽谷蹲點第一手報導

矽谷不是地名，是文化。

在白人只占三成而且其中很多都不是美國人、半數工程師是印度人的矽谷，沒人在乎口音也不講究排場，全公司上下包括CEO都穿牛仔褲，「正式」不過是把T恤換成襯衫。

矽谷人從不羨慕別人開什麼車，畢竟沒人會羨慕別人穿什麼襪子，講究的人根本不買車，沒車最酷最環保。新一代工程師甚至沒人抽菸，因為那太落伍。

◎最精準的矽谷直送

矽谷不喜歡也不浪費時間在繁文縟節，開會只想聽真問題並找到解決方案。在這裡，有司機並不比當Uber司機光榮。若要求矽谷CEO為了尊榮感放棄隱私，那將是種羞辱。

來自全世界的矽漂族共同打造了矽谷，這裡追求的不是明天會更好，而是明天「一定要」更好，以最高效率打造個人和企業價值，卻也大方犒賞、無情淘汰，既勢利又誠實。

◎來自參與式觀察者的矽谷正確理解書

矽谷既有白吃的午餐、無上限休假日，也有每天花四到六小時通勤的「極限通勤族」，只要更好不要夠好的不「易」之財，以及大量住不起房子的車床族與帳篷族。

鹽田、斷層、巨木、年年燒不盡的野火、滿山遍野的野花與草坡、一颳大風就停電、沒有蚊子但有獅子……矽谷有太多的不為人知，這也才是完整的矽谷！

【作者簡介】鱸魚

那年厭倦了當代名著翻譯工作，又看著別人都往國外跑，不上這條船總覺得有點心慌。不得已只好出國改念電腦，到矽谷做了工程師，糟糕的是竟然做得很成功，不知不覺一直吃著這行飯捐了三十年給科技業。

現在吃飽了、吃膩了，只能回頭拚命補一些當年想做但沒做的事。寫作、玩音樂、騎登山車把自己搞得很累、去些怪地方、探些愚蠢的險……

工作履歷還算豐富，生命履歷卻嫌蒼白，只要與工作無關的都願意虛心培養熱忱，想趁著太陽下山之前，把生命搞得更複雜一點。