矽谷能夠一直活下去的主因，當然不是鬥爭廝殺，那只是小菜，軟實力才是主菜。

矽谷最重要的價值在於認同差異。有些公司會在男女廁所之外再加一間中性廁所，給那些無法確定自己性別的人使用。認定人類的性別只能有「零或一」也是一種另類自大。上帝造人不管是出於設計或差錯，本來就不只兩種選擇。世界上有二％的性別既不是零也不是一，而那同樣是上帝給的，這樣的差異只有矽谷敢率先承認。

幾年前一份公司內部的性別調查就出現了多種不同選擇，那不叫多此一舉到令人噴飯，而是「尊重所有存在的差異」，而且這不只是單一一家科技公司的文化，也反映了整個矽谷文化。

如果把認同擴張到所有族裔的自我認知上，不難在矽谷看出一股回歸自我認知的潮流。雖然身處同一個大熔爐，大家仍舊保有自己原本的特色，不會也不必為了迎合美式文化而放棄自我─即使是為了求生存，你都不需要喪失原來的自我。

矽谷人有四十％在美國以外出生，工程師則有七十五％在美國以外出生，身世「不合乎美國文化」本來就很正常，英文不標準也是正常。硬要大家做一個假的美國人來迎合少數人腐朽的期望，那才叫不正常。

有時候和其他族裔的同事去吃小籠包，我會用字正腔圓的國語說「小籠包」，他們第一次聽到會困惑，我用英文解釋，第二次他們就記住了。這東西原名就叫小籠包，不需要創造一個走樣的新名字去成全旁人的記憶，否則自我認知已經拋棄了一半。義大利人不會這麼做、日本人也不會這麼做。相信我，大家也期望聽到原版中文發音，而不是為了迎合美式耳朵而改造的假版。過去我們太過於為一個強勢文化著想，委屈自己成全一個賓主盡歡的假結局。那不是矽谷文化。

這裡是矽谷，大家都來自不同的自我，沒有人期望你犧牲過去以迎合美式文化。在矽谷，如果你沒有自我認同，別人反而不尊敬你。矽谷已經沒有人再在乎口音了，如果我的英文帶著口音，那表示我精通兩種語言、兩種文化，那是種優勢，是美國人應該羨慕我才對。

矽谷不停地製造科技，同時也製造新的文化。世人都看到矽谷的科技，卻很少有人看到矽谷的文化。矽谷文化讓人學會謙卑。只有身處多元的矽谷共和國才會讓人意識到，這個世界原來這麼富有多樣性。不挑食的人最健康，從多樣中成長出來的才強壯。「多樣」是資產，不是負擔，這是我在矽谷學會最重要的一個觀念。

每一天，矽谷都在針鋒相對的差異中找尋最優質的組合。你的價值在於敢和人家不一樣，同時也敢承認別人比你好，進而吸取那份好。創意不全來自開發，而是來自吸取最優的不同─蘋果電腦就是最好的例子。全世界的工程師都把自己文化的「最好」帶來矽谷，也大方奉獻自身優勢。

矽谷會有今天，靠的不是科技，而是來自四面八方的差異，以及背後支撐著這麼一大盤差異的獨特文化。如果只移植矽谷的科技，它很快就會枯死。要複製矽谷，就得複製它的差異，以及它對差異的尊重。要先有矽谷文化，才會有矽谷科技。

如果不是因為這樣的文化，矽谷不會有今天，也不會有未來。

(本文摘自《異類矽谷：老派矽谷工程師不正經的深度田野踏查》/時報文化出版)

【內容簡介】破天荒高薪等於無上限高壓，沒有人生勝利組卻有極限通勤族，野火、斷電、缺水、牛仔與巡糞員，矽谷和你想的不一樣！

◎三十年矽谷蹲點第一手報導

矽谷不是地名，是文化。

在白人只占三成而且其中很多都不是美國人、半數工程師是印度人的矽谷，沒人在乎口音也不講究排場，全公司上下包括CEO都穿牛仔褲，「正式」不過是把T恤換成襯衫。

矽谷人從不羨慕別人開什麼車，畢竟沒人會羨慕別人穿什麼襪子，講究的人根本不買車，沒車最酷最環保。新一代工程師甚至沒人抽菸，因為那太落伍。

◎最精準的矽谷直送

矽谷不喜歡也不浪費時間在繁文縟節，開會只想聽真問題並找到解決方案。在這裡，有司機並不比當Uber司機光榮。若要求矽谷CEO為了尊榮感放棄隱私，那將是種羞辱。

來自全世界的矽漂族共同打造了矽谷，這裡追求的不是明天會更好，而是明天「一定要」更好，以最高效率打造個人和企業價值，卻也大方犒賞、無情淘汰，既勢利又誠實。

◎來自參與式觀察者的矽谷正確理解書

矽谷既有白吃的午餐、無上限休假日，也有每天花四到六小時通勤的「極限通勤族」，只要更好不要夠好的不「易」之財，以及大量住不起房子的車床族與帳篷族。

鹽田、斷層、巨木、年年燒不盡的野火、滿山遍野的野花與草坡、一颳大風就停電、沒有蚊子但有獅子……矽谷有太多的不為人知，這也才是完整的矽谷！

【作者簡介】鱸魚

那年厭倦了當代名著翻譯工作，又看著別人都往國外跑，不上這條船總覺得有點心慌。不得已只好出國改念電腦，到矽谷做了工程師，糟糕的是竟然做得很成功，不知不覺一直吃著這行飯捐了三十年給科技業。

現在吃飽了、吃膩了，只能回頭拚命補一些當年想做但沒做的事。寫作、玩音樂、騎登山車把自己搞得很累、去些怪地方、探些愚蠢的險……

工作履歷還算豐富，生命履歷卻嫌蒼白，只要與工作無關的都願意虛心培養熱忱，想趁著太陽下山之前，把生命搞得更複雜一點。