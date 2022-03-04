星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析讓12星座乖乖聽話的秘訣，白羊座、獅子座吃軟不吃硬，金牛座、處女座要講道理，雙子座要故意講反話，水瓶座讓他心生好感什麼都好說，雙魚座最怕對方掉眼淚，只要掌握每個星座的弱點，就能讓他們乖乖聽話。

▍白羊座

白羊座吃軟不吃硬，如果跟他們吵架，他們只會故意唱反調，反而溫柔的誘導，就能順利讓他們乖乖聽話。

▍金牛座

金牛座很固執，認為對的事情就會堅持到底，除非拿出證據，或非常有說服力的理由，否則難以讓他們順從。想讓他們聽話，要好言相勸，慢慢跟著他們耗到底，才可能突破他們的銅牆鐵壁。

▍雙子座

要雙子座聽話，巧妙的說反話最有用，他們個性很叛逆，如果設計一個局，一步一步引導，讓他們起疑心後故意反著來，就能達到目的。

▍巨蟹座

巨蟹座算是很好說話，態度不要太強硬，好好跟他們溝通，甚至稍微撒嬌，他們絕對會母愛大爆發，什麼都答應。

▍獅子座

獅子座很愛面子，唯我獨尊，所以不要讓他們感受到你想要操控他們的意圖，故意示弱，激發他們的正義感和保護慾，更容易讓他們乖乖聽話。

▍處女座

處女座凡事都想做到最好，個性很細心，甚至有強迫症，如果能抓到他的破綻，等他們開始著急，趁機跟他們講道理，才有機會讓他們順著你的意思走。

▍天秤座

天秤座喜歡跟人溝通交流，但有選擇困難症，所以只要和他們好好討論後，在他們考慮時，擺出公正的態度說出自己的想法，基本上他們都會聽你的。

▍天蠍座

天蠍座是心機大王，最擅長隱藏自己的真實想法，如果想要他們聽話，就要比他們更神祕，讓他猜不透，為了能搞懂你的底細，他們才願意變得比較順從。

▍射手座

射手座最怕被束縛，他們嚮往自由自在的生活，故意放任他們玩樂，完全不約束他，不提出任何要求，玩累了他反而覺得這個人真貼心，好懂我，然後乖乖聽話。

▍摩羯座

摩羯座個性很認真，看待事情非常理性，所以要讓他聽話，最好先慢慢養成他「傾聽意見」的習慣，每次他煩惱時你認真給出建議，久而久之他就會習慣你的看法或安排。

▍水瓶座

水瓶座需要被哄，常常說他愛聽的話，讓他對你產生好感，他們就很願意尊重你的看法。

▍雙魚座

雙魚座最受不了別人哭，只要擺出委屈的樣子，掉幾滴眼淚，就會讓他們立刻心軟，什麼都聽你的。