足底筋膜炎是最常見的足底疾病,疼痛會一路從腳底延伸到腳跟,不僅早晨起床腳一踩地會痛,行走也會痛。以往認為治療足底筋膜炎就是打類固醇,不過現在有更新的做法。

足底筋膜是一條強韌的筋膜,作用是拉緊腳底及腳跟,使腳底呈現弓形,使走路或運動時有良好的彈力和扭力,並且分散壓力和反作用力。而某些因素會讓筋膜變厚、病變,產生疼痛。

●足底筋膜炎不是發炎 而是退化性病變

足底筋膜炎從字面上看起來是一種發炎疾病,因此用類固醇抑制或止痛藥發炎、止痛相當合理,不過土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指出,近年來發現足底筋膜炎患者的筋膜並沒有發炎,而是筋膜退化的病變,因此現在已慢慢不打類固醇。

現在的共識是「增生」。陳渝仁表示,主流做法有注射自體血小板、葡萄糖等等,國外也有注射羊膜/絨毛膜萃取物,從胎盤中萃取、乾燥後磨成粉末,混合生理食鹽水打入患部,當中有膠原蛋白、細胞激素等等能刺激再生。如果怕打針,也有體外震波,把能量打進患部幫助再生。

而傳統的做法,打類固醇雖然效果快,打久了卻會有副作用,例如會使足底筋膜結構脆弱甚至斷裂,「除非是要緊急止痛,否則盡量不用類固醇,主要是因為注射後常常2、3個月就復發。」非類固醇止痛藥只能短暫止痛,且不可使用超過3週,否則會影響筋膜本身組織修復的能力。

●用自體脂肪治療足底筋膜炎 效果顯著

用類似的概念,美國匹茲堡大學研究團隊研發出用自體脂肪來當作治療方式。他們找來14名患者分成兩組進行為期1年的研究,1組施打脂肪前,先使用足部固定器和特製鞋墊6個月,另一組則一開始就注射脂肪。

注射前,先從受試者腹部抽取脂肪,此外利用鈍針頭在筋膜戳幾個洞,每個洞注入0.1毫升脂肪,總共注射3毫升。結果兩組受試者的疼痛狀況都減輕,一開始就注射脂肪的受試者改善程度更明顯。研究人員也測量了足底筋膜厚度,發現第6個月時開始變薄,並維持了6個月之久。研究成果刊登在《美國整形外科學會期刊(Journal of the American Society of Plastic Surgeons)》

負責該研究的匹茲堡醫學院整形外科教授古斯諾夫(Jeffrey Gusenoff)指出,這個療法有幾個優點,第一,在筋膜戳小洞可以刺激筋膜生長,脂肪當中有幹細胞,能促進筋膜再生,除了需要局部麻醉,整體而言是一項安全有效的治療方式。

治療很重要但根本問題不解決就會復發 5個危險因子要注意

很多足底筋膜炎患者接受保守治療或居家復健、不用接受侵入性治療就可以治癒或緩解疼痛,一般而言2~3個月就能根治,但要找到根本的原因,否則治療完很容易復發。陳渝仁表示,有以下危險因子:

1.肥胖,體重過重讓足底壓力增大。體重過重(BMI>27)是最大的致病因子,所以若為肥胖造成的足底筋膜炎,減重就很重要。

2.久站

3.扁平足或高足弓,扁平足因為足底筋膜被拉長,導致無法承太多壓力;高足弓則是因為壓力集中在腳底前後,也可能導致足底筋膜炎。

4.老化

5.運動傷害

若是扁平或高足弓,就要用特殊的鞋墊分散腳部壓力;若是需要久站,可以在足跟墊一塊軟矽膠,把壓力分散到腳底前面,緩解疼痛。至於老化,陳渝仁指出,足底筋膜炎就是種退化性的疾病,可能是長久累積的壓力,加上中老年人本身恢復能力變差所導致,與退化性關節炎的成因十分相近,因此兩者的日常保健和預防之道類似。