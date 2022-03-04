足底筋膜炎是最常見的足底疾病，疼痛會一路從腳底延伸到腳跟，不僅早晨起床腳一踩地會痛，行走也會痛。以往認為治療足底筋膜炎就是打類固醇，不過現在有更新的做法。

足底筋膜是一條強韌的筋膜，作用是拉緊腳底及腳跟，使腳底呈現弓形，使走路或運動時有良好的彈力和扭力，並且分散壓力和反作用力。而某些因素會讓筋膜變厚、病變，產生疼痛。

●足底筋膜炎不是發炎 而是退化性病變

足底筋膜炎從字面上看起來是一種發炎疾病，因此用類固醇抑制或止痛藥發炎、止痛相當合理，不過土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指出，近年來發現足底筋膜炎患者的筋膜並沒有發炎，而是筋膜退化的病變，因此現在已慢慢不打類固醇。

現在的共識是「增生」。陳渝仁表示，主流做法有注射自體血小板、葡萄糖等等，國外也有注射羊膜／絨毛膜萃取物，從胎盤中萃取、乾燥後磨成粉末，混合生理食鹽水打入患部，當中有膠原蛋白、細胞激素等等能刺激再生。如果怕打針，也有體外震波，把能量打進患部幫助再生。

而傳統的做法，打類固醇雖然效果快，打久了卻會有副作用，例如會使足底筋膜結構脆弱甚至斷裂，「除非是要緊急止痛，否則盡量不用類固醇，主要是因為注射後常常2、3個月就復發。」非類固醇止痛藥只能短暫止痛，且不可使用超過3週，否則會影響筋膜本身組織修復的能力。

●用自體脂肪治療足底筋膜炎 效果顯著

用類似的概念，美國匹茲堡大學研究團隊研發出用自體脂肪來當作治療方式。他們找來14名患者分成兩組進行為期1年的研究，1組施打脂肪前，先使用足部固定器和特製鞋墊6個月，另一組則一開始就注射脂肪。

注射前，先從受試者腹部抽取脂肪，此外利用鈍針頭在筋膜戳幾個洞，每個洞注入0.1毫升脂肪，總共注射3毫升。結果兩組受試者的疼痛狀況都減輕，一開始就注射脂肪的受試者改善程度更明顯。研究人員也測量了足底筋膜厚度，發現第6個月時開始變薄，並維持了6個月之久。研究成果刊登在《美國整形外科學會期刊（Journal of the American Society of Plastic Surgeons）》

負責該研究的匹茲堡醫學院整形外科教授古斯諾夫（Jeffrey Gusenoff）指出，這個療法有幾個優點，第一，在筋膜戳小洞可以刺激筋膜生長，脂肪當中有幹細胞，能促進筋膜再生，除了需要局部麻醉，整體而言是一項安全有效的治療方式。

治療很重要但根本問題不解決就會復發 5個危險因子要注意

很多足底筋膜炎患者接受保守治療或居家復健、不用接受侵入性治療就可以治癒或緩解疼痛，一般而言2～3個月就能根治，但要找到根本的原因，否則治療完很容易復發。陳渝仁表示，有以下危險因子：

1.肥胖，體重過重讓足底壓力增大。體重過重（BMI>27）是最大的致病因子，所以若為肥胖造成的足底筋膜炎，減重就很重要。

2.久站

3.扁平足或高足弓，扁平足因為足底筋膜被拉長，導致無法承太多壓力；高足弓則是因為壓力集中在腳底前後，也可能導致足底筋膜炎。

4.老化

5.運動傷害

若是扁平或高足弓，就要用特殊的鞋墊分散腳部壓力；若是需要久站，可以在足跟墊一塊軟矽膠，把壓力分散到腳底前面，緩解疼痛。至於老化，陳渝仁指出，足底筋膜炎就是種退化性的疾病，可能是長久累積的壓力，加上中老年人本身恢復能力變差所導致，與退化性關節炎的成因十分相近，因此兩者的日常保健和預防之道類似。