大學學測放榜，不少家長看到成績單，難免都會情緒波動，近日便有婦人前來就醫，主訴心悸、胸悶等症狀，細問才得知原來是與子女為了志願排序發生衝突，提醒患有三高或心血管疾病民眾，高漲情緒會造成心血管負擔加大，嚴重者恐引發心碎症候群，釀成心臟衰竭或心因性休克，恐怕更得不償失。

●長期壓力、情緒起伏，增加心臟負擔

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說明，長期處在壓力大的環境，或者是情緒起伏劇烈的情況下，會造成情緒緊繃、腎上腺素分泌過旺、交感神經亢奮，因而心率加快、血壓升高等症狀，連帶造成心血管收縮，增加心臟的負擔，進而出現心悸、胸悶、頭暈等症狀，等到壓力解除或情緒恢復穩定後，心臟功能又回復到正常狀態。

張姓婦人就醫時表示，平時血壓多維持在130-140左右，稍微偏高但並未服藥追蹤，近日因就讀高三的女兒學測放榜，她看到成績單當下「心臟感覺漏了好幾拍」，但還是克制住脾氣跟女兒討論志願排序，只是母女倆又因意見相左，吵得面紅耳赤，她瞬間感覺到心跳速度狂飆，「彷彿全身血液都衝到腦部」，甚至有心悸、胸悶等症狀，只得暫時停戰，並趕緊就醫檢查。

●心血管疾病患者，更要注意情緒問題

張育晟指出，若民眾本身患有心血管疾病，或者是具有三高病史，過大的情緒起伏，確實會容易誘發心臟疾病的發作，讓原本就脆弱的心血管系統，在強烈的刺激之下，甚至出現急性的心臟衰竭症狀，一旦心臟的功能無法應付身體的需求，就會造成易喘、胸悶、肺部積水、腳水腫等症狀。

萬一氣急敗壞到極點，情緒高漲到無法負荷，最嚴重者可能會出現類似心肌梗塞的症狀，心電圖檢查會出現心肌梗塞的波形，心臟肌肉也會有部分收縮功能變得比較差，實際上血管並沒有阻塞，此症狀被稱為「壓力性心肌病病變」 (又稱為「心碎症候群」)，多數人遠離高壓環境後就會逐漸改善，但少數患者可能引發心因性休克，恐需緊急進行搶救。

●職場壓力也不容忽視

張育晟指出，除了家庭衝突、親子關係緊張外，職場壓力也是許多門診患者主訴的原因，建議本身患有三高、心血管疾病的民眾，除了穩定情緒之外，生活作息也應維持正常、不熬夜，一旦面對壓力緊繃、情緒高漲時，建議可以暫時遠離高壓因子，到戶外走走、運動，緩解心情，或者是找親朋好友舒緩心情，調適好身心狀態，而必要時，記得尋求專業醫療人員的協助，保護自身健康。