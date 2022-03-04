全球COVID-19冠肺炎疫情稍微緩解，但台灣周邊國家的疫情仍在升溫，不可不慎。Omicron雖偏向輕症，但傳染力強，仍不可忽視風險。近期不少人討論感染Omicron的症狀時，提到「腦霧」（Brain fog），內容大致上有健忘、注意力不集中等。其實早在疫情前，大家都會說「感覺無法專心」、「怎麼這麼健忘」，這就是腦霧！

●腦霧並非新名詞 COVID-19後遺症有它

其實早在COVID-19剛開始流行時，就有人發現康復者的「Long COVID」中，有「腦霧」這個後遺症；WHO於2021年10月，將腦霧納入「Long COVID」行列中。

「Long COVID」是指罹患COVID-19後的康復者，在3個月內的後遺症。過去大家總擔憂「肺纖維化」等後遺症，因Omicron變異株的症狀輕微，極少造成重症，才讓腦霧這個副作用，回到大眾視野。

日前北榮為染疫康復者門診的初步追蹤也察覺到，曾感染COVID的人，有4成的人有腦霧症狀。不過目前「Long COVID」相關研究僅追蹤1年多，追蹤到的內容有限。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋表示，就他對腦霧的理解，與COVID-19有關的腦霧常見的症狀有疲勞與頭痛、記憶不好、自律神經失調現象。「這些症狀以主觀認定居多。腦霧的症狀範圍很廣泛，因為這並不是特定的神經異常。」

●病毒入侵腦部就有可能腦霧 另外藥物或PTSD也會

蔡睿蘋醫師表示，病毒進入身體，是透過ACE2（血管收縮素轉化酶2）在細胞裡複製病毒，開始感染。ACE2在肺部很多，血管內皮都有，感染者會出現呼吸道症狀以外，血管內皮細胞可能會發炎。血管內皮細胞受損，就會組織缺氧，出現免疫反應，「這部分與以前的SARS有點像。」

另外病毒確實有可能傷害「血腦障壁」。血腦障壁是一層在血管和腦之間，選擇性地阻止某些物質由血液進入大腦的防護膜。但血腦障壁的細胞受損，病毒入侵腦部，便會有記憶功能受損，或是血栓、微血管發炎情形。「就像『肺纖維化』，血腦障壁、或是血管內皮受損以後，很難恢復其功能，將有一些後遺症。」

另外蔡睿蘋醫師認為，治療COVID-19的藥物可能有反應鈍化這類影響腦部的副作用；染疫後的康復者罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的話，也會因失眠、焦慮、憂鬱等心因性影響，造成腦霧。

●即使未感染 腦霧仍很像失智症前期表現

蔡睿蘋醫師表示，如果暫時放下Omicron病毒不看，腦霧的症狀確實很像「輕微認知功能障礙」、「主觀認知障礙」等失智症前期表現。當事人會不確定是否只是老化，還是真的有失智症。

腦霧能夠治療嗎？蔡睿蘋醫師認為，僅能針對自律神經失調或是情緒（憂鬱、焦慮）等表現做治療。因目前的藥物多以阿茲海默症為主，如遇到記憶不好、認知功能障礙的症狀，這類比較接近「血管性失智症」表現，或發炎反應的後遺症，因為機轉不同，目前健保給付的藥物效用可能不夠好。

另外，如果是身心科相關藥物，或是自律神經失調的藥物或許有用。正如前面提到，目前觀察到的腦霧症狀，接近早期失智症為主，「目前僅能對症狀做控制，或是最根本的預防法則：避免感染COVID-19。」