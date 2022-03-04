28歲陳先生身體健壯，雖然曾在健檢時被告知「心臟有問題」，但無不適的緣故，並未積極就醫，且跑步重訓樣樣來。日前深夜在家中無預警昏厥，失去生命徵象，雖然家人在第一時間施行心肺復甦術並通報119，可是送到醫院時仍幾近「到院前心肺功能停止」，經緊急施救但反覆電擊無效，遂同時會診心臟血管外科醫師為病患裝置葉克膜維生系統，度過危急病程。

●預激症候群 昏倒、猝死機率增

台北慈濟醫院心臟血管外科徐展陽醫師檢查發現，陳先生的病況是罕見的「WPW症候群」（Wolf-Parkinson-White syndrome，或可稱為「預激症候群」），是一種先天性心臟病，心臟多了一束異常傳導組織的緣故，所以有較高的機率發生昏倒或猝死。

所幸經初步治療趨穩甦醒後，順利移除葉克膜管路，轉予心臟血管科張耀庭醫師，利用心導管的熱射頻技術根除病灶，讓他以後不必再為不可預期的猝死擔憂。

●WPW症候群 併發症會致命

徐展陽醫師表示，像陳先生般因WPW症候群演變成心房顫動發生猝死的情形非常少，發生率僅有不到1%。考量患者符合「目擊倒地並即刻施行心肺復甦術」、「疑似心因性休克」、「持續急救下迅速送達責任醫院」等葉克膜置入適應症，醫療團隊迅速裝妥葉克膜維生系統，行心導管、低溫治療後，陳先生成功甦醒，順利拔管且沒有任何神經學後遺症。

●心導管手術永絕後患 出現異狀快就醫

為了永絕後患，在他清醒後，安排心導管手術，以高射頻能量經電極導管將不正常傳導路徑燒灼、破壞，成功阻絕異常心律。張耀庭醫師提醒，心臟疾病平時不一定有症狀，但若發生過不適、有家族史、健檢建議就醫者，務必至心臟科安排相關檢查，以免輕忽病症，危及健康。

初步治療趨穩甦醒後，順利移除葉克膜管路，轉予心臟血管科張耀庭醫師，利用心導管的熱射頻技術根除病灶，讓他以後不必再為不可預期的猝死擔憂。