婆婆太豪放，客廳竟成歡愉場所！1名人妻在網路上抱怨，她的婆婆平時在家中對家人毫不關心，只會整天在外喝酒玩樂，曾多次帶男人到家中客廳因酒作樂，甚至「上演起動作片」，讓同住的人妻崩潰，怒罵「搞得好像這裡（住家）是什麼喝酒色情場所似的」，誇張情節讓其他網友嚇壞。

該人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她的婆婆平時喜歡用昂貴物品，常嫌棄她買的東西材質差，但婆婆外出時竟會刻意穿得破爛不堪，讓朋友們認為遭媳婦虐待、吸引同情，此外婆婆平時在外頭吃飯都搶著吃自己喜歡的，不會留給別人，即便打包回家也都是放到臭酸掉。

人妻抱怨婆婆平時在家中對家人毫不關心，只會整天在外喝酒玩樂，曾多次帶男人到家中客廳因酒作樂，甚至「上演起動作片」，讓同住的她崩潰。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

離譜的是，該人妻還爆料，婆婆有時還帶人回家、在客廳喝酒「上演動作片」，她怒批整個家不是只有婆婆1人在住，「搞得好像這裡是什麼喝酒色情場所似的」，婆婆還是個小氣的人，卻不斷向外人宣稱自己砸大錢養孫子，整天只知道玩樂、帶男人去飯店，對於家裡事毫不過問，甚至哭訴孩子們不願理她。

其他網友則留言「真是為老不尊，如果老公有擔當的話還是趕快搬出去吧」、「房子是妳老公的嗎？不是的話，趕快搬走吧！太誇張了，居然帶別的男人在客廳喝酒上演動作片」、「上演動作片？好狂啊！錄起來啊」、「在爛也是自家人慣出來的 如果大家出去各過各的 看她愛怎麼演就隨便演」。