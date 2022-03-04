《頭條開講》

「印度神童」阿南德預言，卡拉薩爾帕瑜伽已經開始運行，因此3月16日及4月13日這兩天要注意，金融投資等市場將會有重大改變。資深媒體人謝寒冰表示，印度神童可能有在偷偷看國際經濟學。到底是預言，還是有人提供消息呢？

「印度神童」在影片中預言並點出兩個時間點，第一個時間為3月16日，並強調這是非常重要的時間點，因為這一天特殊星象將對應天秤的兩端，但天秤具有平衡的意義，因此沒有絕對的好與壞，肯定的是世界將有巨大的改變，最終人類會因禍得福。另一個時間點為4月13日，阿南德說在這天之後，黃金及白銀都會明顯上漲，甚至創歷史新高，建議在這天之後開始決定新的投資目標。

謝寒冰3日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，印度神童過去預言有時準、有時不準。但是這一次「俄烏大戰」好像被他命中。他之前也有預言台灣一些狀況，好像也有點準，他的預言到底準不準，姑妄聽之。

謝寒冰接著表示，過去印度神童的預言部分比較空泛，比如大概什麼時候、什麼季節、哪一季會發生。但這次他是直接講出日期，還講了3月16日及4月13日兩個日期。他預言，3月16日之前，經濟會開始動盪，3月16日之後就會相對穩定。對照俄羅斯的狀況，3月16日第一筆7億美元債務要到期，可能還不出來，照理講會造成經濟動態，可是印度神童卻預言，經濟會變得相對和緩。

謝寒冰指出，印度神童可能有在偷偷看國際經濟學。因為他說3月16日開始平復之後，還提出4月13日，7億美元債務雖然要到期，可是有1個月的緩衝期，所以差不多是4月13日。讓他不禁認為，印度神童到底是預言，還是有人提供消息呢？(民俗迷信僅供參考)