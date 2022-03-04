國際運價維持高檔，長榮去年7月以來股價一路下殺，一度失守百元關卡。不過近期股價明顯回溫，值此之際，頻繁進出航運股的光碟片大廠中環公告處分2040張長榮，大賺逾3800萬，看的底下許多網友瘋喊，「台灣波克夏」、「請正名台灣波克夏」。

航運股受惠運價高漲，自2020年底股價不斷飆漲，直至去年7月觸礁翻船，三雄齊重砍七成，其中長榮在期間一度跌破百元大關，股價經歷上沖下洗，最近漲勢回歸，自1月25日波段低點110元，一個半月的時間大漲約45%，來到3日收盤價160.5元。

多次進出長榮、陽明的光碟片大廠中環3日公告，自2月21日至3月3日期間，以148.6元處分長榮2040張持股，總交易金額為3.03億元，處分利益達3878萬元，目前仍持有893張長榮股票。

此事傳至PTT股板，逢高獲利了結的操作讓許多網友大讚是「台灣版的波克夏海瑟威（華爾街股神巴菲特的公司）」，不少人驚呼連連「真的賺爛」、「波克夏」、「請正名台灣波克夏」、「波克夏高歌離席」、「低調台灣波克夏」、「去年波克比，今天波克夏」、「高歌離席」、「賺爛了，可以當波克夏了」。

此外，由於去年中環出脫航運輸多贏少，今年出手就是大賺，有網友好奇公司操盤手是否還是同一個，「操盤手進化了，賺爛賺爛」、「操盤手真的換人了」、「操盤手換人，賺爛了」、「換操盤手了」、「操盤應該有換人了，去年都在散財」、「現在的操盤手很會賺耶」。