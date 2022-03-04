台電興達電廠3日上午因人員操作不慎，導致全台549萬戶停電，12小時後才全面復電，經濟部長王美花晚間記者會上也重申肇因是人員錯誤操作，不是缺電，但民眾無電可用，依舊引發「缺電」疑慮，甚至擔憂2個月後就要上路的「班班有冷氣」政策，是否會讓供電更加吃緊。

一名網友在PTT八卦板發文表示，不少縣市的學校配合「班班有冷氣」政策，今年都已裝好冷氣，預計5月就會開始施行，但經過今天大停電，對於供電失去信心，坦言「感覺很困難啊，到時候怎麼辦？」

不少網友則是留言，不看好政策能徹底執行，「班班有冷氣，不等於班班開冷氣」、「班班開冷氣 全台大跳電」、「有冷氣機，但不要害中央官員沒電可用就甭用吧」、「沒當過兵喔，高裝檢懂嗎？」、「一直都認為這是垃圾智障政策」、「明年核一還有機組要退役，整個…」。

不過教育部今年2月指出，全國中小學18萬餘部冷氣已提前在1月底前裝設完成，每年冷氣電費跟維護費約8.84億元，全部由政府負擔，學生家長不用付電費，且配合校園綠屋頂計畫，每年可創造4.1億度發電量是新裝設冷氣用電量的1.6倍，可以自給自足。