俄羅斯在歐美國家的嚴重警告下，仍毫無懼色地侵略了烏克蘭，讓世人再度體驗俄羅斯領導人的霸道與蠻橫性格。過去幾年來中文網路上也經常以「戰鬥民族」來形容俄羅斯，雖然當中因概念過度簡化而產生誤解，但也反映了外界對這個民族的普遍印象。俄羅斯人的戰鬥力是否真的那麼強？過去400年來的十幾場主要戰役粗略統計，俄羅斯戰敗的次數比戰勝的次數高出幾乎一倍，其「戰鬥民族」的稱呼恐怕是別有用意，只是後來遭到誤解而以訛傳訛。

戰鬥民族被用來形容俄羅斯大約是從2013年開始，網民們用它來形容俄羅斯執政者普丁領導風格所展現出的強悍民族性，其中多半帶有反諷與調侃的意味。（圖／美聯社）

從網路上查詢到的資訊顯示，「戰鬥民族」一詞始自於日本連載漫畫《七龍珠》（1984~1995年）裡的虛構人種賽亞人，不只性格好戰，戰鬥力亦極強，有「戰鬥民族」之稱。在中文網路裡，「戰鬥民族」被用來形容俄羅斯大約是從2013年開始，網民們用它來形容俄羅斯執政者普丁領導風格所展現出的強悍民族性，其中多半帶有反諷與調侃的意味，以此形容俄羅斯人的強悍且魯莽，經常過度反應做出一些匪夷所思且讓人啼笑皆非的事情。它結合了無畏的勇猛與堅強的性格，同時也帶著些稚氣與滑稽。不明所以的網民與媒體跟著使用，久而久之卻變成單純地形容俄羅斯人好戰與勇猛，與最早的意思已有很大差別。

戰鬥民族一辭來自於日本漫畫《七龍珠》裡的賽亞人（圖）種族，該族人勇猛好鬥，戰力極強。(圖／網路）

俄羅斯的強悍印象與其說是民族性，不如說是專制的政治體制導致的，早的不說，從20世紀以來，不論國家有多弱小貧困，只要是專制體制，在對外時都必須表現強硬。若從俄羅斯的歷史來說，從帝制渡過到共產體制，再到普丁執政，也都是專制形態。但如果論戰鬥力，從沙皇至今，其戰果實在乏善可陳，版圖雖然擴張極大，多數都是人煙稀少的不毛之地。目前的版圖多數是18世紀彼得大帝期間快速征服與吞併所得，若論起戰爭，俄羅斯戰績並不足以傲人。

俄羅斯的女兵在國際上頗有盛名，每次紅場閱兵都是媒體注意的焦點。（圖／新華社）

若從17世紀初起算，1605年至1618年俄羅斯與波蘭立陶宛聯邦多年戰爭，最後俄羅斯王朝更替，戰敗後以割讓了土地告終；1652年至1689年與滿清的雅克薩戰役，2次皆敗，簽訂尼布楚條約，整個外東北歸中國所有。17至19世紀與土耳其多次開戰，彼此互有勝負，俄羅斯因此失去黑海出口，還引爆了沙俄農奴制與軍隊的改革。

最初用戰鬥民族形容俄羅斯人，多半帶有反諷與調侃的意味，以此形容俄羅斯人的強悍且魯莽，經常過度反應做出一些匪夷所思且讓人啼笑皆非的事情。（圖／美聯社）

1805年俄法再次開戰，在奧斯特里茨戰役上，俄皇亞歷山大一世親臨前線，卻大敗於拿破崙手下；1812年再戰拿破崙60萬大軍，以焦土政策大勝，法軍幾乎全軍覆沒。1853年至1856年與英法爭奪小亞細亞，在克里米亞開戰，俄軍再吃敗績，不只失去50萬部隊，連阿拉斯加大片土地被迫賣給美國，直到今天都覺得懊悔。

俄法1812年戰爭，拿破崙率法國60萬大軍入侵俄羅斯，卻遇上秋冬，遭俄羅斯以焦土政策應對，部隊缺乏補給無法打仗而大敗。二戰時期希特勒也重蹈覆轍。（圖／網路）

到20世紀初，俄羅斯與日本爭奪朝鮮半島與中國東北，於1904年爆發戰爭，俄太平洋與波羅的海2支艦隊全軍覆沒，動搖了沙皇的統治基礎。1914至1918年第一次世界大戰期間敗於德國，俄軍陣亡170萬，傷殘失蹤民眾據稱上千萬，最後還引爆了十月革命。1918年到1921年間，與鄰國宿敵立陶宛及波蘭開戰，立陶宛在德國協助下戰勝，對波蘭則先勝後敗，被迫以重新劃定邊界求和。1939年對芬蘭戰爭，蘇軍以6倍兵力卻損失慘重，最後不得不談和，只能算慘勝。

俄羅斯雖然幅員廣大、人口眾多且資源豐富，主動對外開戰多數以敗績收場，國土保衛戰則勝率較高，證明俄羅斯人動武時過於輕率魯莽，但保衛國土則鬥志堅強。(圖／推特@hotgrippz）

二次大戰爆發後，與納粹德國之戰，因有盟國援助而先敗後勝，但損失無法估計。1969年與中共在珍寶島爆發衝突，再敗一場。20世紀下半葉進入冷戰，蘇聯於1979年入侵阿富汗，雖然軍事獲勝，但纏鬥10年搞得民窮財盡，埋下了蘇聯解體的因子。蘇聯解體後，1994年發動第一次車臣戰爭阻其獨立，俄羅斯意外慘敗，5年後再次進兵車臣雖然獲勝，卻因車臣轉入游擊戰而整整拖了10年才結束。

整體看來，俄羅斯從17世紀沙皇時期開始，歷經蘇聯時期以及現在的俄羅斯時期，共15場以上的戰爭，有將近2/3是敗績，俄羅斯雖然幅員廣大、人口眾多且資源豐富，主動對外開戰卻多數以敗績收場，國土保衛戰則勝率較高，證明俄羅斯人動武時過於輕率魯莽，但在保衛國土則鬥志堅強。這與一般對其民族性評價若合符節，如果要賦予「戰鬥民族」的威名，恐怕還是調侃的意味更多吧！