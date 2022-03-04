DJ Mykal a.k.a.林哲儀將舉辦「25週年派對系列」，表示源自於自疫情期間，DJ Mykal每週末在自己開的實體唱片行「四樓唱片行」所舉辦的線上電音小型派對活動 「居家華語派對房」直播系列之概念而來。

他表示：「一開始因為疫情影響，才有做線上直播的想法，後來沒想到就經營出『居家華語派對』這個品牌，多謝大家支持一直做到現在。」在自己開的實體唱片行「四樓唱片行」每週做線兩次線上直播的DJ Mykal直播一年多來自曝曾因為音樂版權問題而遭社群(FB)斷訊，由於發生頻率頗高，讓他跟樂迷都戲稱是「舞廳被警察臨檢」。

他笑說：「我每次在直播的時候，大家最喜歡的做的事情聽前奏猜歌搶答，有時候在臉書直播過程會因為版權問題，常會播一陣子就被斷訊，音樂也因此中斷，我跟大家都把斷訊這件事笑說是警察來臨簡所以被斷訊！」

DJ Mykal都是選在自己開的實體唱片行舉辦，這家座落於台北東區的「四樓唱片行」其實早在1999年就開設，成立這20年來挺過實體唱片沒落階段及疫情波及後仍屹立不搖，談及經營之道，他表示：「唱片行走過20年，在2016年時因為幫忙滾石電音成立所以暫時把唱片行關了三年，後來到了2019年重啟；重開又碰到疫情，才發現大家越來越不常來門市逛，反而比較常在網路上直接訂購，所以都用匯款寄送，而且到疫情嚴重時狀況更明顯，在這樣情況下決定把一部分的重心放在電子商務，現在網路銷售幾乎跟店面實際銷售是一比一。」

DJ Mykal更透露：「我記得唱片行重開時邊收集舊資料邊宣傳，突然發現『四樓唱片行』剛開一年多時，當年有一張蔡依林專輯封面CD內頁曾到唱片行取景過，有朋友發照片給我，才想起來！」也因為天后Jolin都曾「光顧」過，讓DJ Mykal開設的位在東區「四樓唱片行」成樂迷口中「古蹟」朝聖地。