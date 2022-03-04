俄羅斯出兵攻打烏克蘭，未能以閃電戰攻下烏克蘭首都基輔，戰況進入膠著。美國總統拜登在當地時間1日晚間9時（台灣時間2日上午10時）發表國情咨文演說，指俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭戰事上「嚴重誤判」、「普丁錯了，我們已經準備好」。前戰地記者梁東屏認為，美國總統拜登根本就是俄烏整個戰局的「大導演」，把普丁拉進陷阱中。他甚至質疑，俄羅斯坦克等被打爛，難道不是北約或者是美國特種部隊做的嗎？

梁東屏3日在《關鍵時刻》節目中表示，俄烏之戰是一場非常詭異的戰爭，拜登在國情咨文告訴大家，這場戰爭是怎麼打的，而且也講了結果，要注意的是，拜登國情咨文的演說時間本應在1月份，他卻直到3月份，等俄羅斯的大軍進到烏克蘭才講。

梁東屏指出，拜登在國情咨文一開始，就用15分鐘講烏克蘭的事情，國情咨文一般都是講國內的事情，不會碰這件事，可見拜登很重視這件事情。國情咨文中有兩句話最重要，拜登說普丁嚴重誤判情勢，所以陷入泥沼，根本不知道自己將會面對什麼；然後拜登講了戰爭的結果，他說以後的歷史會記載普丁發動戰爭後，俄羅斯變得更弱了。

梁東屏接著指出，拜登為什麼這麼有底氣去講這些呢？因為拜登根本就是這整個戰局的「大導演」，整個戰局也就是一個大陷阱，把俄羅斯拉進戰場。在俄烏開打以前，美國就不斷地講，美國不會派兵，甚至在國情咨文講，他不會派兵，還一天到晚講是俄羅斯要發動戰爭，以及什麼時候要開打，講了好幾個日期，除了幫俄羅斯訂日期，甚至刺激他、拱他。而普丁曾說過，他們沒有要打，是美國逼他們打的。全世界超強的美國為什麼示弱？而烏克蘭跟俄羅斯相較很弱，兩國兵力差非常多，反而弱者示強，美國叫烏克蘭總統澤倫斯基躲起來，他卻不躲。

梁東屏認為，這場俄烏戰爭有太多不尋常的地方。這場仗打到現在，我們看到的俄羅斯灰頭土臉，都是俄羅斯的坦克、裝甲車在路邊被打得稀巴爛，那究竟是誰打的？當然不可能是汽油彈打的。

梁東屏指出，俄烏戰爭打到現在，有看到俄羅斯的正規軍，有看到俄軍的坦克，甚至還看到它的導彈打到基輔，但是有看到烏克蘭的正規軍嗎？並沒有，就是這麼奇怪的戰爭。美國一天到晚講不會派兵，英國也說絕對不會跟俄羅斯開戰，北約也講，他們只是防衛而已。梁東屏質疑，他們真的沒有開戰嗎？那麼是誰在烏克蘭把俄羅斯的坦克等打得亂七八糟，難道不是北約的兵或者是美國特種部隊，變裝進去烏克蘭做的？