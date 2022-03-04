法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，他會在下月大選角逐第2任期。雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能讓這次選戰黯然失色，但也增添馬克宏的勝選機會。

法新社報導，多個新聞網站今天刊登馬克宏寫給法國人民的公開信，他在信中正式宣布，有意成為20年來首位連任的法國總統。

各界之前就認為44歲的馬克宏應該會參選，但公布時間卻因為東歐危機數度延後。馬克宏在這次危機扮演外交對話的重要角色。

馬克宏寫道：「我國價值正受到世界紛亂威脅，而我是一個會捍衛我國價值的候選人。」

他承認，由於俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，這次選舉將非比尋常，「當然，在這種環境下，我將無法如我所願地投入選戰」。但馬克宏承諾會清楚解釋他的計畫。

法國將於4月10日和24日舉行總統大選首輪投票和決選，民調普遍顯示馬克宏聲勢領先。現在戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。（譯者：楊昭彥）1110304