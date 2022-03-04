法國總統馬克宏辦公室表示，馬克宏今天與俄羅斯總統普丁通話90分鐘。這是俄國入侵烏克蘭以來，兩人第3度通話。馬克宏在通話後表示「烏克蘭最糟的情況即將到來」。

根據《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）、《法新社》3日報導，馬克宏警告，俄羅斯領導人對自己撒謊，並在烏克蘭犯下重大錯誤，從長遠來看，這將使俄羅斯付出沉重的代價，而普丁則誓言俄羅斯將繼續戰鬥。

法新社報導，隨著普丁對烏克蘭的大規模入侵進入第二週。一位未具名的法國總統助手說，馬克宏表示，「普丁總統所說的任何內容都不能讓我們放心」。據這位助手稱，馬克宏認為，在與普丁通了90分鐘電話後，烏克蘭「最糟糕的情況即將到來」。

烏克蘭和俄羅斯代表第2輪談判結束。根據克里姆林宮，普丁表示，如果與烏克蘭官員的會談不符合莫斯科的要求，他可以增加他的要求。普丁表示，「試圖通過拖延談判來爭取時間，只會導致我們在談判立場上對基輔提出更多要求」。

法新社報導，馬克宏與普丁通話後，接著打給烏克蘭澤倫斯基總統。