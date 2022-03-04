0303全台大停電，位於恆春的核三廠因外部電源突然斷鏈影響，2部機組都跳機。經台電確認為興達電廠開關場事故。台電3日晚間提出再起動申請，2號機在3日晚間10點獲准起動，1號機也在原能會漏夜審查下，在今（4日）凌晨3時左右獲准再度起動。

原能會於3月3日22:52收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定，提出核三廠1號機綜合檢討報告及再起動申請。

原能會針對事件過程中1號機系統設備動作序列正確性之評估、事件發生肇因、設備狀況、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經本會駐廠視察員於現場查證設備檢查情形，及確認電廠已完成安全相關匯流排比壓器檢修作業、流程輻射偵檢器RT-004亦已恢復正常，綜整確認台電公司已提出完整之綜合檢討報告及機組運作狀態符合再起動要求，故於3月4日02:55同意1號機再起動申請。原能會仍將持續加強監督，確認電廠依規定執行再起動及後續運轉作業。

針對0303全台大停電，原因為台電在高雄的興達電廠人員操作錯誤，引發機組大跳脫，造成全台三分之一電力不見，549萬戶停電。蔡英文總統第一時間發文向國人致歉，指示相關部會盡速釐清事故原因，蔡英文總統也確定4日中午到興達發電廠視察。

至於今日供電，台電保證沒有問題，預估尖峰負載3070萬瓩，等機組陸續併聯發電後，備轉容量率約在6.5％ 。

至於後續改善，王美花強調，電力與電網韌性與國家安全相關，會就事故情形、人員管理面、系統改面，提出詳細檢討。