傳遞老香港早茶文化，台北喜來登館內粵菜餐廳「辰園」，即日起每週三至週日上午9點至11點推出「飲早茶」體驗，將傳統茶樓推車上放滿超過30道的手工製蒸籠點心，由服務人員逐桌推送，包含「早茶四天王」叉燒包、蝦餃、燒賣及蛋塔一樣不少，另有開胃小菜、蒸、炸、烤點、糖水與現點現做的廣式煲粥等，每份自180元至380元不等。台北喜來登亦推出早茶住房專案，即日起至3月31日前預訂，每晚4288元起，翌日早晨於辰園品嘗專屬早茶套餐，體驗來自老香港正統「一盅兩件」的早茶文化與味蕾體驗。

飲茶是廣東極具特色且廣為流傳的飲食風俗，「嘆」在粵語中是享受的意思，「嘆早茶」一詞便可見廣東人對早茶的看重。以道地港式飲茶以及廣式料理聞名的「辰園」將港式茶樓的早茶文化原味復刻重現，每週三至週日上午9點至11點新增早茶服務，提供消費者早午餐及議事聚會的新選擇。一落一落的蒸籠點心置於推車上，由服務人員穿梭於餐廳間沿桌推送，飲早茶必不可少的四大天王「辰園叉燒包」鬆軟麵皮包裹著鹹甜叉燒餡，人氣經典、由澄麵裹著新鮮明蝦仁，蒸出透亮鮮脆口感的「晶瑩明蝦餃」、有別傳統豬肉餡燒賣，改以雞肉製成泥餡，再以魚卵點綴，鮮甜多汁的「魚子雞燒賣」、以及酥薄鬆脆的外皮搭配香滑甜奶餡的「葡式蛋塔」供選擇。

為完整呈現港式早茶的老味道，「辰園」除供應以南洋叻沙入味的星洲咖哩蒸軟絲、皮脆肉嫩的明爐烤鴨、玫瑰油雞、軟糯飽腹的荷葉珍珠雞、鹹香入味的蠔汁鳳爪等多款推車點心之外，也提供現點現做的料理供賓客點選，包含師傅精心熬燉的北菇滑雞粥、龍皇灌湯包、炸至香酥金黃的金牌鹹水餃、黃金馬蹄條與流沙芋棗，以及香醇滑口的蛋白杏仁茶、楊枝蜜甘露等經典糖水，超過30道大、中、小點，每份自180元至380元不等。

台北喜來登早茶住房專案，3月底前每週二至週六雙人入住每晚4288元起，除可免費觀看房內電影及館內設施使用外，翌日早晨可至辰園享用房客專屬的早茶套餐，包含暖胃的廣式煲粥二選一、臘味蘿蔔糕、翡翠韭菜蝦餃等六款精美點心、鹹甜香滑的奶皇流沙包與甜湯，搭配一壺好茶，悠閒展開濃濃港味的一天。專案需另加15.5%稅與服務費，每日限量販售，須於兩天前預訂。