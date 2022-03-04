俄羅斯侵烏戰爭進入第9天，俄軍持續進攻烏克蘭首都基輔，並在3日占領南部黑海臨港城市刻松。美國今日（4）宣布對俄羅斯的最新一波制裁，主要針對俄羅斯總統普丁及其親屬，和俄官員與超級富豪等人。媒體人韋安則警告，制裁是把雙面刃，若國際制裁把俄逼到極限，普丁恐真的祭出「核打擊」，接下去不是第三次世界大戰，而是進入核子毀滅戰。

韋安今日在臉書發文警告「制裁是把雙面刃」，因若國際制裁把俄羅斯逼到極限，導致國家有崩潰的可能了，難料普丁會不會把「核打擊」擺上談判桌，藉此威逼西方。

韋安指出，西方國家如不撤銷對俄羅斯的制裁，普丁就可能對他認為對俄國最敵對的國家進行「核打擊」，而發動核打擊的地點不可能是烏克蘭，而會是北約某國，此舉目的是逼歐美最後攤牌。

對此，韋安直言，假如歐美不同意的話，「普丁會真的幹下去」，反正外界已有人在擔心他的心理問題；若真的發展到這個地步，「接下去不是第三次世界大戰，而是進入俄歐美核子毀滅戰的可能」。