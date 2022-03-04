氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫升至29度左右，中南部高溫則在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、下週日東北風略增強再減弱，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大。迎風面雲量稍微增多，北海岸及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍為晴時多雲，晨間易有「輻射霧」。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一日鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，春寒料峭應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下週一晚鋒面快速東移，雨後多雲，氣溫持續下降；週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。下週二至週四各地晴朗穩定；週二白天起冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，但清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差很大。