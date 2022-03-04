經濟部長王美花（中）等人3日晚間在台電大樓舉行記者會，台電公司董事長楊偉甫（左2）與總經理鍾炳利（右2）等人出席，向全國致歉，並表說明停電原因與補償措施，總經理與董事長已請辭以示負責。（資料照/鄧博仁攝）

全台大停電初判人為疏失！ 王美花「自請處分」二度道歉

昨(3日)早上約9時全台突然大停電，原因為台電在高雄的興達電廠人員操作錯誤，引發機組大跳脫，造成549萬戶停電，而台電公司董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭負責，王美花也向蘇揆自請處分。事故肇因曝光後，引發網友爭論，有不少網友都說「不是缺電而是停電，厲害了我的黨」「自請處分啥？辭職吧」。

針對事故發生原因，經濟部指出，經初步了解，2日工作人員發現，編號3540開關存在水氣，因此將開關內的絕緣氣體六氟化硫抽離進行檢查。但3日相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所之發電機組全數跳脫。由於機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電。總計全台停電戶數約549萬戶。

行政院要求，先恢復供電，再處理責任問題。但在野黨強烈要求王美花與楊偉甫下台，以示負責。有不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下討論，已有超過1500則留言，其中不少人說「不是缺電而是停電，厲害了我的黨」、「還是自己下台吧」、「沒事啊，請辭完有更高階的職位在等著他呢」、「又找下屬當替罪羔羊，該下台的不下台」、「自請處分是個笑話」、「咦？要發達了？」「上台到現在跳了幾次電了，不過放心，下不了台的」。

另外，經濟部長王美花曾在節目上用雞排對賭不會缺電，如今全台大停電被網友要求兌現承諾。不過王美花並未正面回應，僅表示很抱歉，還強調「不是缺電的問題」。對此，國民黨立委林為洲深夜發文，「部長不發，我來發啦！」而發雞排時間為今(4日)下午1:00，地點在經濟部門口（北市福州街15號），數量為303份雞排，發完爲止。