最近天氣較暖和，不少人發現蚊子變多，好市多一款伸縮電蚊拍引起討論，一名女網友好奇到底好不好用，引起網友討論，不少買過此產品的人都大讚，甚至還有人封它為「最強戰拍」，因為網子夠密，所以連小隻的果蠅都可以電死；但也有人認為，伸縮桿是優勢也有壞處，因為用久了要收總是卡卡的，但又怕太用力會弄斷。

一名女網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，逛好市多發現一款有趣的電蚊拍，有人用過嗎？從照片中可見，這款電蚊拍長得挺有質感的，是漂亮的深綠色，且具備多段式的伸縮功能，售價529元，不知道該不該買看看。

好市多神器來了，一晚狂殺20隻蚊子。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，不人大讚好用，「科技來自於人性，很厲害的商品」、「蠻好用的，伸縮真的有幫助」、「可以伸縮，我就給100分」、「這個超好用，再小的果蠅都電到劈哩啪啦叫」、「曾一晚殺20隻左右的蚊子」、「最強戰拍」、「非常好用，充電很快，電蚊焦香」。

而這款電蚊拍在相關社團被拿出來討論許多次，也有許多過來人分享，這款電蚊拍蠻好用的，但是用久了以後，會發現伸縮桿變得超難收，常常會覺得卡卡的，但又不敢硬收，因為怕太用力會不小心拉斷。「用久了伸縮部分會卡卡，應該是裡面電線擠到」、「伸縮桿很難收，每次收都小心翼翼，深怕一個不小心就斷頭」。

另外，也有網友認為這款電蚊拍有點太貴了，像是寶雅或夜市都有販售電蚊拍，但一支可能不到200元，便宜又好用，不小心弄壞了也不心疼，可以放心大展身手。