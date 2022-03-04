春日暖陽照耀、蘭陽採茶趣。晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店「礁溪晶泉丰旅」實現與山水共好精神，即日起至5月31日推出「春之裏葉．高山茶境」季節限定住房專案，與宜蘭冬山鄉的「星源茶園」攜手合作，帶領旅人悠遊中山村茶園的恬靜風光，手採順口甘甜的一心二葉，細細品茗茶葉的甘醇韻味，兩天一夜、兩人同行，每人最低2800元起，官網訂房加購高鐵享全台最低7折優惠，並適用「振興五倍券」及「國旅券」折抵。

裏葉色是日本傳統的春天代表色，照著太陽愈發青翠新綠，寓意事業蒸蒸日上，象徵把春日最美好的祝福帶給旅人，此次特別與在地擁有豐沛灌溉水源的冬山鄉「星源茶園」攜手合作，打造「春?裏葉。高山茶境」住房專案，讓旅人在群山環抱中學習茶識體驗。由茶園主人親身帶領散步茶園，透過簡易品茗入門教學，泡出一壺素雅馨香的宜蘭茶。搭配絹印茶香小枕頭，將專屬中山茶村的意象絹印在胚布上，親手捧著茶葉入枕，把屬於宜蘭茶香中山的故事帶回家。

三月時值柚花飄香，茶園活動再加碼期間限定的摘柚花體驗，漫步一年僅開花20天的柚子林，倘佯撲鼻花香，親手摘取新鮮雪白柚子花。另獨家贈送柚花足浴包，天然的柚花清新氣香，可舒壓療癒日常緊繃的情緒。

迎接春日百花綻放，礁溪晶泉丰旅2022年元月起邀請到蓪草工藝藝術家-陳建華進駐，展開「萬事亨蓪」創作計畫。蓪草紙花工藝是宜蘭最珍貴的文化資產之一，蓪草紙觸感柔細，表面帶有一層類似細絨的纖維，容易染色定型，曾被譽為最佳的造花材料，陳建華希望透過此次進駐，讓這流傳兩千年以上的美麗天然手作和千年工藝繼續在宜蘭發揚光大。