今全台各地天氣晴朗穩定，中南部高溫超過30度，周六、下周日雖有東北風，北部氣溫略降，但整體感受上是舒適的，下周一強冷空氣南下，變天轉濕冷，中部以北雨勢大，越晚越冷，最低氣溫降至10度以下。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。各地氣溫：北部15至29度，中部16至30度，南部16至31度，東部15至30度。

周六、下周日(5、6日)東北風略增強再減弱，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，中南部日夜溫差大。迎風面北海岸及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍為晴時多雲，晨間易有輻射霧。

下周一(7日)鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下周一晚鋒面快速東移，雨後多雲，氣溫持續下降；周一晚、周二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。下周二至周四(8至10日)各地晴朗穩定；周二白天起冷空氣減弱，天氣回暖，但清晨仍有輻射低溫，日夜溫差很大。