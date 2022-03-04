被封為「G級子瑜」的祈錦鈅先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，最後謝和弦夫妻重修舊好，祈錦鈅則發文道歉，直言會反省自己輕浮言行，並發誓：「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦」。事隔一周多後，祈錦鈅再度發文分享近況，強調自己這段時間過得很好，沒發文只是因為把重心放到現實生活，寫下：「My life is great」。

祈錦鈅先前被莉婭點名介入婚姻，並隔空送上祝福，引來祈錦鈅喊冤，但隨著更多的聊天證據曝光，許多人開始質疑祈錦鈅對謝和弦透露自己單身一個人住，還開邀：「是不是要找一天見一下」、「我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「我自己住，隨即過來很晚也沒問題」，似乎忘了要和有婦之夫避嫌一事，而其中一句「其實我現在只問你哈哈哈哈」，更讓網友覺得曖昧、事情不單純。

祈錦鈅分享近況。（圖／翻攝自maxinechiii IG）

祈錦鈅霸氣開嗆。（圖／翻攝自maxinechiii IG）

對此，謝和弦和莉婭一度鬧到要離婚，但不久後大逆轉復合，祈錦鈅則發親筆信向謝和弦夫妻致歉，表示「針對浪費公眾媒體資源的部分，我為自己輕浮的言行感到抱歉，佔用大家許多時間，對不起！」，也公開喊話謝和弦前妻Keanna（戴一軒）：「我想為我不當的言語造成戴一軒小姐困擾道歉！雖然我有特意到妳的直播留言，也有私訊，但我認為還是有必要公開的表達歉意，對不起！」

祈錦鈅分享深夜在家吃甜點追劇。（圖／翻攝自maxinechiii IG）

昨祈錦鈅重返IG限時動態分享近況，她先宣傳自己白色情人節音樂會活動，表示這是答應過粉絲的約定，不會取消，且場地去年就訂好了，會如期舉行，這段時間她忙沉澱自己、好好過生活，接著分享晚餐吃火鍋的照片，又用英文寫下：「不管別的賤人認為我是怎樣的人，我自己很清楚我是怎樣的人，你們其他人也是，我們都是完全不同世界的人」。