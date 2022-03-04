俄羅斯向烏克蘭開戰受到外界撻伐，近期連體育圈都看不下去，世界各大運動總會紛紛禁止他們參賽，而就在昨天國際帕拉林匹克委員會(IPC)緊急宣布，取消俄羅斯、白俄羅斯今天參加北京冬季帕運的權力，就連以中立(無國籍)身份參賽也不行，使得讓他們在體壇全面崩塌！

The IPC Governing Board has decided to refuse the athlete entries from the RPC and NPC Belarus for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/8rE0szi8YE — Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022

而這個決定其實來得非常突然，因為在本月2號國際帕拉林匹克委員會仍允許他們以中立身份參賽(不可使用國名、國旗、國歌、不列獎牌榜)，但這樣的決定讓外界無法接受，尤其是烏克蘭選手，這也使得規定在不到24小時就緊急翻轉，改為完全無法參賽。

目前在世界體育賽事中，俄羅斯、白俄羅斯球員除了在網球場能以中立身份參賽，其他的運動賽事幾乎都無法參加，就連國際滑雪總會、世界鐵人三項總會、國際輕艇總會、國際射擊運動聯盟都跟進抵制，俄羅斯選手恐怕要徹底消失在運動場上。

影響最大的包含足球，因卡達世足賽將於年底開踢，俄羅斯慘遭取消資格，另外還有本月就要展開的世界花式滑冰錦標賽，在北京冬奧囊括女子金、銀牌的俄羅斯將無緣這項重大賽事，席芭柯娃(Anna Shcherbakova)、特魯索娃(Alexandra Trusova)、瓦莉娃(Kamila Valieva)都失格。