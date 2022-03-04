金管會公布國銀2022年1月稅前淨利302.5億元，月增達127.7億元或73％、但年減16.5億元或5.2％，主因匯率波動造成匯損及投資淨收益減少。不過，受3大因素影響，1月國銀存款餘額睽違近28個月首見減少，使存放比終止連6月下滑、回升至70.36％。

觀察國銀4大獲利結構，1月以國內總分行202億元，月增達1.87倍、年減5.4％最強，海外分行31.1億元，雖月減17.6％、但年增達55.9％。國際金融業務分行（OBU）66.4億元，月增5.1％、但年減17.7％，中國大陸分行3億元，月減16.2％、年減達38.3％。

銀行局副局長林志吉表示，1月國銀獲利遜於去年同期，主因匯率波動導致匯損，投資淨收益年減40億元。海外分行較去年同期大幅成長，主因去年同期提存呆帳費用較高、基期較低，中國大陸則恰好相反、為提列呆帳費用增加，OBU則受投資及其他淨收益減少拖累。

而國銀截至1月底放款總餘額34.2兆元、月增高達5336億元，而存款總餘額48.62兆元、月減251億元，為近28月以來首見減少，使國銀存放款落差收斂至14.41兆元，存放比終止連6月下滑、自69.23％回升至70.36％，收復7成關卡。

林志吉表示，1月對民營企業放款增加2951億元、政府放款增加1206億元、個人放款增加886億元，就資金用途而言為企業周轉金增加4202億元、購置不動產貸款增加990億元。新增放款前三大銀行為中信銀逾千億元、台銀900多億元、北富銀600多億元。

而國銀1月放款餘額睽違近28月首見下滑，林志吉分析主要受3大因素影響，包括企業及壽險公司進行資金調度，1月適逢春節前夕、企業發放年終及績效獎金，以及證券市場震盪加劇，投資人可能逢低進場布局，使存款進出較頻繁。

據銀行局統計，1月存款減少較多的前三大銀行，依序為兆豐銀逾600億元、玉山銀逾400億元、永豐銀逾300億元。不過，林志吉指出，亦有國銀存款反向增加，如北富銀存款大增1100億元，主因客戶定存大增所致。

國銀截至1月底逾放金額564億元，月減23億元，逾放比0.16％，月減0.01個百分點、年減0.06個百分點，再創歷史新低，使備抵呆帳覆蓋率達810.86％，月增達34.62個百分點、年增達194.15個百分點，續創歷史新高，整體備呆提列情況維持穩健。