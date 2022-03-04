一名越南籍何姓男子於109年11月，騎電動機車到岡山國中圍牆外，見到3名女學生在圍牆內打掃拔草，竟站在格柵間縫隙處，直接對著的3名女學生掏出生殖器，直接打手槍後，在女學生眼前噴射發洩，高雄高分院依兒童及少年福利與權益保障法等罪，判處有期徒刑4月定讞。

跟判決書記載，何姓男子於民國109年11月13日7時42分許騎乘電動車至高雄市岡山區某國中側門圍牆外後，下車徘徊，見該校3名女學生圍牆內打掃，竟刻意站立於該圍牆與格柵之縫隙處面向甲女、乙女、丙女3名女學生，接著掏出生殖器裸露出來，並以手撫摸及上下套弄「打手槍」。

女學生見狀嚇得花容失色，立刻向老師報告，經報警後，警方調閱監視器，逮捕何嫌依妨害風化、兒童及少年福利與權益保障法起訴。

甲女證稱，我打掃約10分鐘後，蹲著抬頭發現何男站在牆壁與格柵間縫隙，我是在場最先發現他的人，他一直看我，我們對視約30秒，被告的手一直在生殖器部位上下動，但我沒有看到他的生殖器，此時有白色液體滴下，

丙女表示，我是在場距離被告最近的人，他有看到我，他的雙手放生殖器上下伸縮至少有10秒，生殖器勃起，並有白色分泌物流出並滴到地面，至少有3秒。

何嫌辯稱，他只是上班途中經過該校，臨時因尿急所以選該處牆壁尿尿，否認犯行。

法官認為，何男為智識正常之成年人，一般人若確係為了尿尿不經意暴露生殖器，應會盡可能試圖迴避他人，不致向他人暴露其生殖器達1、2分鐘，更不致直視對方甚而走近對方，惟何男卻露出、撫弄其陰莖，足認何男辯稱是在不特定人可見處小便且，有避免遭他人觀覽，根本有違常情，因此判處有期徒刑4個月。